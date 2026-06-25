Jéferson Luís exalta comando estrangeiro e crava:Brasil tem o melhor técnico do mundo.”

O ex-presidente e vereador Jéferson Luís analisou o momento da Seleção Brasileira com grande otimismo. Para ele, a escolha histórica de um treinador estrangeiro — renomado e vitorioso — é o grande trunfo deste mundial. Jéferson destaca que a juventude do elenco, somada a uma pré-temporada sólida e vitórias em amistosos, trouxe a confiança necessária para o grupo.
Embora o Brasil seja o favorito natural pelo seu peso histórico, o vereador aponta que o caminho para o título passará por confrontos diretos com outras duas potências: França e Argentina. Jeferson acredita que Neymar Junior, vai ajudar em muito todo o elenco e ainda vai brilhar neste Mundial.