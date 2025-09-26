Livro revela bastidores da emancipação de Estiva Gerbi em lançamento neste sábado do Professor Josué de Carvalho

Neste sábado, 27 de setembro, a cidade de Estiva Gerbi será palco do lançamento do livro “19 de Maio”, obra do professor Josué de Carvalho. O evento está marcado para as 16 horas no Centro Cultural Alberto de Souza, ao lado da Escola Adélia Caleffi Gerbi, e promete reunir moradores, autoridades e apaixonados pela história local.

Ao longo das páginas, Josué de Carvalho resgata episódios marcantes da luta pela emancipação do município, desde os primeiros movimentos populares até as intricadas disputas políticas que definiram o destino da cidade. O livro tem como pano de fundo o período da ditadura militar e avança até os dias atuais, destacando as principais figuras e acontecimentos que contribuíram para a conquista da autonomia municipal.

Além do relato cronológico, o autor explora os bastidores das leis que dificultam ou viabilizam a criação de novos municípios, detalhando os motivos e interesses que estiveram em jogo durante o processo. A obra promete ser leitura indispensável para quem deseja compreender a trajetória de Estiva Gerbi e valorizar a identidade e as conquistas da população local.

O lançamento ocorre em um espaço simbólico para a cidade: o Centro Cultural Alberto de Souza, situado na Avenida Ângelo Zanco, 827, Centro, referência em atividades educativas e culturais na região