Lockdow na cidade a partir do dia 2 de março

Com o elevado numero de casos de Covid-19 na nossa cidade de Mogi Guaçu e os leitos dos hospitais em seus setores de UTIS já no seu limite o prefeito Rodrigo Falsetti decidiu

LOCKDOWN EM MOGI GUAÇU: PRONUNCIAMENTO DO PREFEITODiante do elevado índice de ocupação em UTIs de hospitais públicos e particulares, bem como do crescimento de casos confirmados e de mortes relacionadas à Covid-19, Mogi Guaçu decretou hoje lockdown de 7 dias a partir da próxima terça-feira, dia 2 de março. Até lá, a cidade segue na Fase Laranja do Plano São Paulo, com comércio e supermercados abertos ao público. Os mercados, é importante ressaltar, continuarão atendendo durante os dias de lockdown por meio de entrega em domicílio. Essa é uma decisão que busca evitar, diante do que é possível prever, o agravamento da situação da pandemia no município!