Mais recurso para a saúde em Mogi Mirim

O suplente Professor Murilo Tavares (PP) viabilizou uma nova emenda de R$ 150 mil para Mogi Mirim, junto à Deputada Estadual Delegada Graciela (PL). O valor será usado na compra de um veículo para a saúde. Em julho, a deputada já havia destinado à cidade a Carreta da Mamografia e do Empreendedorismo pelo programa Mulheres de Peito.

Graciela destaca a atuação incansável de Murilo em busca de melhorias e reforça a parceria com o município. O prefeito Dr. Paulo Silva e a vice Maria Helena recebeu em seu Gabinete o Professor Murilo e celebraram a conquista e elogiaram seu empenho na busca por avanços na saúde local.