Mogi Guaçu realiza castração gratuita de 400 cães e gatos nos dias 11 e 12 de fevereiro

A Prefeitura de Mogi Guaçu realiza nos dias 11 e 12 de fevereiro a castração gratuita de 400 cães e gatos (machos e fêmeas), que serão atendidos através de Unidade Castramóvel. A ação será feita em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

O serviço será coordenado pela Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal (BEA) e tem por objetivo o controle populacional de animais, além de contribuir para as políticas locais de saúde pública. Os procedimentos ocorrerão no Parque dos Ingás, no Centro, a partir das 8h.

Para participar, os tutores deverão realizar inscrição presencial em uma das unidades da BEA, sendo: BEA 1, que fica localizada na Rua Afonso Pessini, 36, no Imóvel Pedregulhal; ou BEA 2, na Rua Oscar Cândido Rodrigues, s/nº, no Jardim Alvorada. A presença do tutor no ato da inscrição é obrigatória. Eles receberão um documento com todas as orientações sobre os cuidados pré e pós-operatórios, além da data e horário agendados para a castração.

De acordo com o secretário de Bem-Estar e Defesa Animal, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, a ação reforça o compromisso da Administração Municipal com a causa animal. “A castração é uma das principais ferramentas para evitar o abandono e garantir mais qualidade de vida para os animais. Essa parceria com o Estado vai permitir a ampliação do atendimento à população de forma gratuita e responsável”, comentou.

Castração

No dia do procedimento, os animais deverão estar em jejum. Os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas e os tutores devem chegar ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário agendado. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, mas todos os animais inscritos serão atendidos.

Desde 2021, o município já realizou a castração de 8.818 pets, entre cães e gatos, machos e fêmeas. Para 2026, a meta da Administração Municipal é alcançar três mil castrações.