Mogi Guaçu vai sediar entre 21 e 26 de julho Campeonato Paulista de Futsal Down

Acontece entre 21 e 26 de julho o Campeonato Paulista de Futsal Down 2025, em Mogi Guaçu. Os jogos serão realizados no ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Sete equipes vão participar da disputa e elas vão ficar alojadas na faculdade Unimogi. As cidades participantes são: Itu, Lorena, Brodowski, Ribeirão Preto, Indaiatuba e São Paulo.

O Campeonato Paulista de Futsal Down será promovido pela Associação Regional de Desportos para Deficientes Intelectuais do Estado de São Paulo – ARDEM SP com apoio da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI, com a participação de entidades/equipes que promovam o desporto para a pessoa com deficiência intelectual.

A abertura do evento esportivo está agendada para o dia 21 de julho, às 19h com o desfile das equipes participantes. Na ocasião, acontecem ainda o juramento do atleta e o acendimento da pira pelo jogador Moisés Reis de Mogi Guaçu. Uma programação especial está sendo preparada para o dia da abertura, como a apresentação da Fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e da equipe de ginástica rítmica.

“Estamos planejando uma abertura bem especial para esse evento que vamos sediar. É uma competição que reúne atletas praticantes da modalidade de Futsal Down, estimulando o intercâmbio social e a prática esportiva”, comentou Paulo César Moreira, secretário-adjunto de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu.

O Campeonato Paulista de Futsal Down vai contar com a participação de atletas nascidos até 2010 e de clubes devidamente cadastrados e reconhecidos pela CBDI – Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Intelectuais. O sistema de disputa será classificatório (todos contra todos) dentro de cada grupo, classificando-se para as semifinais os dois melhores de cada grupo.

As partidas serão realizadas nos períodos da manhã e da noite e a final está agendada para o dia 26 de julho logo após as finais. A primeira partida começa a partir das 9h.

Equipes participantes

ITUANO FUTSAL DOWN E PCD – ITU

ADAPTE – LORENA

GOODNUT – BRODOWSKI

SEM FRONTEIRAS – RIBEIRÃO PRETO

INSTITUTO NOVA ALIANÇA – INDAIATUBA

GALÁPAGOS JR – SÃO PAULO

CDC JARDIM AVELINO – SÃO PAULO