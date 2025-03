Muitos gols na rodada do Campeonato Amador guaçuano

A primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2025 – foi concluída com 17 gols marcados nos cinco jogos disputados no final de semana. A rodada teve ainda duas goleadas.

Estádio Carlos Nelson Bueno a equipe do C.A. Itaqui por 4 x 0 s Paulista F.C. No Centro Esportivo José Americo Cavenha o time do A. A. Anhumas de 5 x 2 no Lanister F.C.

No Centro Esportivo Alcides Macena Maria ” Pelezão” Comercial F.C 2 x 0 valência/Mercenários F.C.

Já no Centro Esportivo Antônio Campano ,E.C Santa Cruz 2 x 1 Ipiranga F.C.

No Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, Vila Miranda F.C 2 x 0 E.C Ypê Pinheiro.