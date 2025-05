Nesta 6ª rodada do Amador Santa Cruz assume liderança do Campeonato Amador da 1ª Divisão

Credito: Prefeitura Municipal

O E.C. Santa Cruz assumiu a liderança do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2025 – Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão. A equipe chegou ao topo com 14 pontos após golear por 6 a 1 o Lanister, que é o lanterna da competição com três pontos. O atual líder foi beneficiado com a derrota do Brais por 1 a 0 para o Paulista (4º). Com a derrota, o Brais caiu para a 3ª colocação, sendo ultrapassado LA 12 F.C. que atingiu 12 pontos com a vitória por 4 a 3 sobre o Comercial. Os demais resultados da 6ª rodada, que aconteceu domingo, 27 de abril, foram Anhumas (6º) 1 x 0 Ypê pinheiro (11º), C.A. Itaqui (5º) 1 x 4 Ipiranga (8º) e Vila Miranda (7º) 2 x 0 Valência (10º).

Informações : Prefeitura Municipal.