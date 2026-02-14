Novo convênio entre Saúde e Santa Casa vai zerar fila de cirurgias de prótese de joelho e quadril

Na manhã desta sexta-feira, dia 13 de fevereiro, um novo convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa foi assinado para a realização de 400 cirurgias de prótese de joelho e quadril, uma das maiores demandas do município. O ato contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, e dos representantes da Santa Casa.

O novo plano de trabalho prevê um investimento de R$ 720 mil e até dezembro desse ano as 400 cirurgias serão realizadas pela equipe de ortopedia da Santa Casa. Atualmente, 367 pacientes já passaram por avaliação e aguardam o agendamento da cirurgia. Ou seja, o município conseguirá zerar a fila das cirurgias de prótese de joelho e quadril. A previsão é realizar 30 procedimentos por mês.

“A dor não espera e sabemos a importância que esse novo convênio representa para esses pacientes que aguardam desde 2022 pela cirurgia. Vamos avançar e zerar essa fila atendendo esses pacientes que tanto precisam. É um investimento necessário. Nossa meta é chegar ao final desse ano atendendo a demanda atual”, reforçou o prefeito Rodrigo Falsetti.

As cirurgias de prótese de joelho e quadril (artroplastias) substituem articulações desgastadas por componentes artificiais de metal e polietileno para eliminar a dor e restaurar a mobilidade. Os procedimentos serão feitos pela equipe da Santa Casa, que preparou uma nova estrutura para o atendimento do plano de trabalho, segundo Aldomir Arenghi, superintendente da Santa Casa.

“Fizemos duas reuniões e acertamos esse novo plano de trabalho. Estamos com uma equipe dedicada com dois médicos ortopedistas que vão atuar diretamente nessas cirurgias. A Santa Casa vai dar toda a estrutura para que os procedimentos sejam realizados. É uma esperança que vai ser realizada”, ressaltou o superintendente da Santa Casa.

O secretário de Saúde reforçou a importância do novo convênio e o atendimento desses pacientes que aguardam desde 2022 pela cirurgia de prótese. “Nós conseguimos fazer esse planejamento e esse investimento, para que essa demanda, que é a maior nossa, seja finalmente atendida. É uma felicidade para nós esse anúncio hoje”, finalizou Luciano.