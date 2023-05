Nutricionista fala da importância da alimentação e atividade física para controle da diabetes

Foto: Gustavo Brito

Natural de Campinas, Giovanna Valente de Souza, desde criança já sabia da importância de uma boa alimentação e da atividade física. Muito ativa, fazia natação, ginástica olímpica, ballet e vários outros tipos de dança. Com cinco anos de idade, descobriu que era portadora de diabete tipo 1, o que impactou ainda mais não apenas a forma de seu estilo de vida, como de todos que conviviam com ela, em busca de uma alimentação ainda melhor para auxiliar no controle glicêmico.

“Com o passar dos anos fui intensificando meus treinamentos e pegando gosto por esportes. Quando criança participei de competições como de ginástica olímpica e natação e, atualmente, competi no jiu-jítsu chegando a ganhar medalha de ouro. Também pratico outras atividades esportiva como Muay Thai, boxe, beach tênis, bike indoor e outdoor, além de musculação e yoga”, revela

Após concluir sua formação em Publicidade e Propaganda, mesmo já estabelecida e atuando na área, decidiu seguir seu sonho e ingressou no curso de Nutrição, especialmente por sempre gostar de alimentação saudável e saber a importância e impacto que causa em sua vida e na vida das pessoas, além de melhorar de forma significativa a qualidade de vida, estética e performance nos esportes.

“Durante o curso fiz várias especializações e formações, participando de eventos e trabalhando em renomadas empresas de alimentação e suplementos saudáveis”, conta. Com tanto empenho e amor concluiu o curso e realizou o seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a “Influência dos Antioxidantes na Infertilidade Masculina”, aprovado com nota máxima e indicado para publicação. Em seguida fez a sua Pós-Graduação em Nutrição Esportiva e Estética.

A nutrição entrou em sua vida através do esporte, mas permaneceu por diversos outros motivos, entre eles pela importância da alimentação para um melhor controle glicêmico; a relação de melhor desempenho no esporte com o suporte nutricional adequado; a melhora de sintomas, doenças e qualidade de vida – onde atuando na área poderia passar isso a seus pacientes.

Com responsabilidade e empatia com cada paciente, analisando todo o seu histórico (anamnese), atendendo e prescrevendo de forma única, Giovanna Valente tem contribuído para uma constante evolução na melhoria de vida, e estética, de diversas pessoas que buscam aprimorar seus hábitos diariamente.

GIOVANNA VALENTE DE SOUZA

Nutricionista – TCC realizado sobre a “Influência dos Antioxidantes na Infertilidade Masculina”, aprovado com nota máxima e indicado para publicação (Faculdade São Francisco); pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética (Plenitude Educação); Cursos de aperfeiçoamento: Metting de Nutrição Eficiente; Clube Luciano Bruno Academy (alimentação saudável, nutrientes, estratégias nutricionais, planejamento de cardápio, sensibilidades alimentares, sono e equilíbrio hormonal); “Método Liberta” – curso sobre nutrição, educação, controle, e manejo da Diabetes pela nutricionista Rafaela Boeing; Publicidade e Propaganda (ESAMC); Voluntária no Projeto Sonhar Acordado e Fomentar o Bem.