“O peso da camisa”: Pezão analisa chances do Brasil e aponta favoritos ao título mundial

Em entrevista exclusiva, o futuro presidente da Câmara de Mogi Guaçu, Amarai de Oliveira Gomes (Pezão), comentou sobre a nossa Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Para o vereador Pezão a Copa do Mundo é um momento que mexe com a nossa identidade e une o país, independentemente de acompanharmos ou não o futebol no dia a dia. A nossa Seleção passou por altos e baixos neste ciclo, e sabemos que hoje as potências europeias chegam muito fortes. No entanto, o Brasil é o único pentacampeão do mundo. O peso da nossa camisa, a nossa tradição e o talento dos nossos jogadores sempre nos colocam como candidatos ao título. Eu mantenho o otimismo e a minha torcida pelo hexa, porque em Copa do Mundo o Brasil nunca pode ser descartado.

​Sobre o cenário do torneio, as análises estatísticas e o retrospecto dos últimos campeonatos apontam três grandes seleções como as favoritas ao título em 2026:

​Espanha: Atual campeã da Eurocopa, que lidera as probabilidades com um futebol jovem, rápido e muito coletivo.

​França: Finalista das últimas duas Copas, contando com um elenco experiente, forte fisicamente e com grandes estrelas do futebol mundial.

​Inglaterra: Que chega muito madura, com uma geração de jogadores talentosos que atuam na liga mais competitiva da Europa.

​Logo atrás desse trio, a atual campeã Argentina e o nosso Brasil completam o grupo dos principais favoritos. Estamos na torcida para que a nossa Seleção cresça no momento certo e traga mais essa alegria para o povo brasileiro.