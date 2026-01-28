Obra na zona norte de Mogi garante acesso para Mogi Guaçu

Mogi Mirim terá uma nova rota para Mogi Guaçu. Para isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, fará a extensão da Rua Rômulo Posi, viabilizando a ligação entre as avenidas Pedro Botesi e Antônio Carlos de Oliveira, próximo ao bairro Parque do Estado II, o que resultará na diminuição do tráfego na Rodovia Nagib Chaib. O anúncio ocorreu na sexta-feira (23), em entrevista coletiva realizada na Estação Educação.
O projeto prevê a implantação de infraestrutura num trecho de até 200 metros, incluindo pavimentação asfáltica, sinalização, calçadas e iluminação, além da implantação de uma ponte com cerca de 20 metros de extensão sobre o Rio Mogi Mirim. Na prática, a Administração Municipal atua para viabilizar novos acessos e rotas que atendam o fluxo viário aos bairros da Zona Norte e Mogi Guaçu.
Informações: Prefeitura de Mogi Mirim