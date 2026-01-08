Os novos lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confira os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping do dia 08/01/2026 à 14/01/2026 .
ZOOTOPIA 2 (D) (DUBLADO) (ZOOTOPIA 2)
Classificação: 6 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jared Bush, Byron Howard, Duração: 01:48:00h.
SALA 1
08/01/2026 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h
10/01/2026 – Sábado: 14:00h – 16:20h – 18:40h
11/01/2026 – Domingo: 14:00h – 16:20h – 18:40h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h
13/01/2026 – Terça-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h
AVATAR: FOGO E CINZAS (D) (DUBLADO) (Avatar: Fire and ash)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Cameron, Duração: 03:17:00h, com: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver.
SALA 1
08/01/2026 – Quinta-Feira: 21:00h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 21:00h
10/01/2026 – Sábado: 21:00h
11/01/2026 – Domingo: 21:00h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 21:00h
13/01/2026 – Terça-Feira: 21:00h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 21:00h
AVATAR: FOGO E CINZAS 3D (D) (DUBLADO) (Avatar: Fire and ash)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Cameron, Duração: 03:17:00h, com: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver.
SALA 2
08/01/2026 – Quinta-Feira: 15:30h – 20:00h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 15:30h – 20:00h
10/01/2026 – Sábado: 15:30h – 20:00h
11/01/2026 – Domingo: 15:30h – 20:00h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 15:30h – 20:00h
13/01/2026 – Terça-Feira: 15:30h – 20:00h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 15:30h – 20:00h
BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA (D) (DUBLADO) (The SpongeBob movie: Search for
squarePants) Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Derek Drymon, Duração: 01:36:00h.
SALA 4
08/01/2026 – Quinta-Feira: 14:40h – 16:50h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 14:40h – 16:50h
10/01/2026 – Sábado: 14:40h – 16:50h
11/01/2026 – Domingo: 14:40h – 16:50h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 14:40h – 16:50h
13/01/2026 – Terça-Feira: 14:40h – 16:50h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 14:40h – 16:50h
A EMPREGADA (D) (DUBLADO) (Housemaid)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Paul Feig, Duração: 02:11:00h, com: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.
SALA 5
08/01/2026 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:20h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:20h
10/01/2026 – Sábado: 16:40h – 19:20h
11/01/2026 – Domingo: 16:40h – 19:20h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:20h
13/01/2026 – Terça-Feira: 16:40h – 19:20h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:20h
A EMPREGADA (L) (LEGENDADO) (Housemaid)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Paul Feig, Duração: 02:11:00h, com: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.
SALA 5
08/01/2026 – Quinta-Feira: 22:00h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 22:00h
10/01/2026 – Sábado: 22:00h
11/01/2026 – Domingo: 22:00h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 22:00h
13/01/2026 – Terça-Feira: 22:00h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 22:00h
ANACONDA (D) (DUBLADO) (ANACONDA)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tom Gormican, Duração: 01:39:00h, com: Jack Black, Paul Rudd, Selton Melo.
SALA 4
08/01/2026 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:20h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:20h
10/01/2026 – Sábado: 19:00h – 21:20h
11/01/2026 – Domingo: 19:00h – 21:20h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 19:00h – 21:20h
13/01/2026 – Terça-Feira: 19:00h – 21:20h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:20h
AGENTES MUITO ESPECIAIS (IDIOMA ORIGINAL) (AGENTES MUITO ESPECIAIS)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Pedro Antônio, Duração: 01:39:00h, com: Marcus Majella, Pedroca Monteiro, Dira Paes.
SALA 3
08/01/2026 – Quinta-Feira: 14:10h – 18:40h – 20:50h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 14:10h – 18:40h – 20:50h
10/01/2026 – Sábado: 14:10h – 18:40h – 20:50h
11/01/2026 – Domingo: 14:10h – 18:40h – 20:50h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 14:10h – 18:40h – 20:50h
13/01/2026 – Terça-Feira: 14:10h – 18:40h – 20:50h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 14:10h – 18:40h – 20:50h
TOM & JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU (D) (DUBLADO) (TOM & JERRY: FORBIDDEN COMPASS)
Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gang Zhang, Duração: 01:39:00h.
SALA 3
08/01/2026 – Quinta-Feira: 16:30h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 16:30h
10/01/2026 – Sábado: 16:30h
11/01/2026 – Domingo: 16:30h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 16:30h
13/01/2026 – Terça-Feira: 16:30h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 16:30h
SALA 5
08/01/2026 – Quinta-Feira: 14:20h
09/01/2026 – Sexta-Feira: 14:20h
10/01/2026 – Sábado: 14:20h
11/01/2026 – Domingo: 14:20h
12/01/2026 – Segunda-Feira: 14:20h
13/01/2026 – Terça-Feira: 14:20h
14/01/2026 – Quarta-Feira: 14:20h
Os novos lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping
