Ouvidoria do Município passa a atender no Paço Municipal

A partir desta quinta-feira, 15 de janeiro, a Ouvidoria Municipal passa a atender os munícipes em novo espaço. Agora, os cidadãos serão atendidos no andar térreo da Prefeitura de Mogi Guaçu, que fica localizada na Rua Henrique Coppi, 200, no Morro do Ouro. O horário para registrar reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.

A Ouvidoria foi transferida para o novo local com o objetivo de melhorar o acesso das pessoas aos serviços oferecidos. “A nova localização foi escolhida para proporcionar melhores condições de atendimento, oferecendo um ambiente mais amplo e adequado para o tratamento das demandas da população”, comentou o ouvidor do município, Rodrigo Domingos.

Ele destacou ainda que a mudança irá gerar economia aos cofres públicos, já que agora deixará de pagar aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00. “Essa decisão reforça o compromisso da Administração Municipal com a responsabilidade fiscal, sem abrir mão da qualidade no atendimento à população”, completou.

Além do atendimento presencial, a Ouvidoria do Município oferece também assistência por meio do Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba Ouvidoria; pelos telefones 156, (19) 3851.7041 e (19) 3851.7739; e pelo e-mail: ouvidoria@mogiguacu.sp.gov.br.

Serviço

A Ouvidoria Municipal de Mogi Guaçu é um serviço de canal direto para registrar reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios, visando aprimorar os serviços públicos e a transparência, tendo como intuito proporcionar a gestão participativa e o controle social junto a Administração Municipal.

Em média, o setor realiza mensalmente cerca de 740 atendimentos, entre orientações e demandas relacionadas aos serviços públicos prestados pelo município ou terceiros. “Após a analisar a demanda é que nós encaminhamos ou não a solicitação para a Secretaria responsável, bem como acompanhamos o processo até a resposta final ao cidadão, garantindo transparência e agilidade”, concluiu o ouvidor ao ressaltar ainda que “a Ouvidoria Municipal é a voz do cidadão na Prefeitura, recebendo e direcionando suas demandas para melhorias contínuas dos serviços prestados à população”.