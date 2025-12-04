Papai Noel é recepcionado por crianças no Natal Encantado guaçuano

A programação deste ano do Natal Encantado foi oficialmente aberta na noite desta segunda-feira, 1º de dezembro, com o Acender das Luzes na Praça Rui Barbosa, o Recanto, no Centro. Crianças esperaram com entusiasmo a chegada do Papai Noel e acompanharam com encantamento o acender das luzes da decoração natalina. O evento também marcou a abertura do comércio de rua em horário especial até às 22 horas.

O prefeito Rodrigo Falsetti e a presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), Fernanda Vendramini, deram as boas-vindas ao público e ao período natalino. Falaram sobre a importância do comércio da região central e da tradição do Natal Encantando. “Como é bom ver essa praça cheia e toda essa magia do Natal. Quero desejar a todos um abençoado Natal”, desejou o prefeito.

A abertura do Natal Encantando contou com a apresentação da Banda Marcial dos Ypês, da Corporação Marcos Vedovello. A Casa do Noel também foi aberta para visitação do público e poderá ser visitada das 19h30 às 22h. A Parada de Natal, um dos eventos mais esperados, acontece na próxima quarta-feira, dia 10, também na Praça do Recanto. E no dia 13 acontecerá o Natal em Dança, no palco do Parque dos Ingás. Todos os eventos têm entrada franca.

A decoração natalina permanece até o início de janeiro tanto na Praça do Recanto, quanto no Parque dos Ingás, Praça da Capela e região central. São milhares de pontos de luz na região central. O Natal Encantado é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu com apoio da Prefeitura e de empresários da cidade.

Programação Natal Encantado

10/12 (quarta-feira)

Parada de Natal, das 19h às 22h – Praça do Recanto

13/12 (sábado)

Natal em Dança – apresentação de grupos de escolas de dança, a partir das 16h – Parque dos Ingás