Pipo Massa é terceiro em “corrida divertida” e segue na liderança da Porsche Carrera Cup Rookie

Pipo Massa enfrentou uma corrida desafiadora neste domingo, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para chegar em terceiro lugar, subir ao pódio e comemorar a permanência na liderança da Porsche Carrera Cup Rookie.

Largando em segundo lugar, o piloto #19 rodou ao passar por cima da água deixada na curva 2 pelo radiador furado de outro carro. Ele caiu para o fim do pelotão, mas não desistiu e veio com muito ritmo para fazer ultrapassagens até o fim da corrida e receber a bandeirada na terceira posição.

Neste promissor início de carreira, o piloto de 16 anos, filho de Felipe Massa, soma quatro pódios em quatro corridas da Porsche Carrera Cup Rookie, sendo duas vitórias, um segundo lugar e um terceiro.

“A corrida hoje foi muito divertida, fiz uma largada ok, tinha um bom ritmo, mas infelizmente eu e o carro na minha frente acabamos rodando na pista molhada, caí para último, fiz uma corrida de recuperação, passei sete carros e terminei em terceiro na categoria. Então, saio daqui satisfeito para encarar o próximo desafio”, disse Pipo.

A Porsche Cup volta a acelerar em Le Mans, um dos maiores templos do automobilismo mundial, entre os dias 11 e 13 de junho.