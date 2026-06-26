“Plantel de craques”: Paulo Silva vê Brasil forte neste Mundial

O prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva, trouxe uma visão técnica e equilibrada sobre a caminhada da Seleção Brasileira rumo ao título. Embora reconheça o talento individual do grupo, Silva aponta que a ausência de uma escalação definida e o tempo reduzido de preparação são desafios reais para o entrosamento ideal.

Mesmo com esses obstáculos, o prefeito mantém a confiança e coloca o Brasil no primeiro escalão dos favoritos. Segundo sua análise, o caminho para o hexa exigirá superar três grandes potências que chegam em alto nível: França, Espanha e Argentina.