Prefeito anuncia contratação de 40 novos guardas municipais

O prefeito Rodrigo Falsetti anunciou nessa quinta-feira, 8 de janeiro, a contratação de 40 novos guardas civis municipais por meio de concurso iniciado em 2023. Essa será a maior ampliação das últimas quatro décadas, elevando o efetivo de 115 para 155 homens e mulheres. As convocações, de acordo com a Secretaria Municipal de Administração, deverão acontecer a partir da segunda quinzena de fevereiro.

Acompanhado pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, pelo vereador Adriano da Guarda Batatinha, pelo secretário municipal de Segurança Pública, Élzio Romualdo, e pelo comando da Guarda Civil, Rodrigo ressaltou que a medida contribuirá para fortalecer os serviços de proteção ao cidadão e de combate à criminalidade. “Investimos forte em segurança nesses últimos cinco anos. Mogi Guaçu não tinha uma única câmera de monitoramento. Agora temos uma muralha digital com mais de 100 pontos monitorados. Conquistamos o Batalhão da Polícia Militar junto ao Estado e, com isso, conseguimos levar a GCM para uma estrutura mais ampla e adequada. Um pedido também de mais de 40 anos”, disse.

Entre os avanços elencados pelo prefeito estão ainda a aquisição de fardamento, ampliação do armamento e da frota de viaturas, além de benefícios de carreira para os guardas civis – os mais recentes deles, em vigor a partir desse mês, incluem aumento de 30% para 50% do adicional de periculosidade, bem como de 10% para 20% para motoristas. “Esses ajustes representam de R$ 500 a R$ 700 mensais a mais para toda guarda civil. A valorização precisa ser constante, mas estamos dando passos históricos e muito importantes”, avaliou.

O comandante da GCM, Claudemir Adorno Costa, exaltou as conquistas: “são compromissos que muitos assumiram e que só agora um prefeito está colocando em prática”, disse. “Mexe em três pilares importantes. Na melhoria salarial para a classe, em uma sede digna para trabalharmos e agora na ampliação considerável do efetivo”.

Com a contratação a partir de fevereiro, os novos guardas deverão passar por capacitação e treinamento obrigatórios, com 476 horas de atividades multidisciplinares que vão da formação em direito penal e de práticas de abordagem ao manuseio de armas de fogo. “Nossa expectativa é que esses 40 novos guardas estejam nas ruas, qualificados e fortalecendo o patrulhamento, em meados do segundo semestre desse ano”, destacou Rodrigo.