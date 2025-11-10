Projeto piloto Conhecer Mogi Guaçu visa fortalecer e integrar a comunidade com o turismo local

A Secretaria Municipal de Turismo iniciou a apresentação do novo projeto piloto Conhecer Mogi Guaçu. A primeira ação do programa foi realizada nesta segunda-feira, 10 de novembro, quando os integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e demais convidados participaram de uma visita técnica à Fazenda Campininha, no Distrito de Martinho Prado Júnior.

A visita contou com a presença do presidente do Comtur, Marcos Antonio Cavalheri, além de empresários e proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. A iniciativa, que em breve será estendida à comunidade, tem como objetivo promover o conhecimento e a integração dos moradores com os principais pontos turísticos do município, fortalecendo o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social.

O secretário de Turismo, Antonio Henrique Corsi, contou que o projeto prevê a realização de visitas e eventos mensais, com foco na integração entre empreendedores, gestores e instituições locais. “O primeiro encontro foi extremamente positivo, porque reforçou os resultados do diagnóstico elaborado em parceria com o Sebrae, que apontou a necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre os atrativos de Mogi Guaçu como, por exemplo, o Museu Areca Bambu e o Autódromo Vellocitta”, explicou.

Segundo ele, o trabalho está sendo conduzido de forma gradual e estratégica, buscando aproximar diferentes segmentos e estimular o intercâmbio entre profissionais do setor. “Nos hotéis, por exemplo, estão sendo realizadas reuniões individuais, promovendo diálogo e fortalecendo a rede de turismo guaçuana”, falou.

Antonio Henrique destacou que iniciativas como essa são fundamentais para consolidar uma identidade turística local sólida e participativa. “Ao incentivar os moradores a conhecerem os atrativos de Mogi Guaçu, o projeto reafirma o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento sustentável e a valorização do patrimônio natural, histórico e cultural do município”, comentou.

Campininha

A Fazenda Campininha, com 81 anos de história, é reconhecida como um dos maiores polos de conservação ambiental do Estado de São Paulo, abrangendo mais de 4,5 mil hectares dedicados à pesquisa científica, reflorestamento e preservação da biodiversidade.

“A transformação começa em casa. Conhecer Mogi Guaçu é valorizar suas riquezas, fortalecer o turismo e construir, juntos, uma cidade cada vez mais integrada e acolhedora”, finalizou o secretário.