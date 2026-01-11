Rede de Supermercados Pague Menos é destaque na geração de empregos do interior paulista e reforça compromisso com pessoas

A Rede de Supermercados Pague Menos encerra 2025 com resultados expressivos que vão muito além do crescimento físico e do fortalecimento da marca no varejo alimentar. Presente hoje em 21 cidades do interior de São Paulo, consolida-se como uma das maiores geradoras de emprego da região, reunindo mais de oito mil colaboradores distribuídos em 39 lojas físicas, além dos setores Administrativo, Centro de Distribuição, Entreposto de Carnes e Central de Panificação.

O avanço da Rede nos últimos anos reflete uma estratégia que alia expansão sustentável, responsabilidade social e valorização das pessoas. Somente em 2025, com a inauguração de duas novas unidades na cidade de Campinas, 400 empregos diretos foram gerados, movimentando a economia local e criando oportunidades para milhares de profissionais que participaram dos processos seletivos. Esses números reforçam o papel da varejista como agente de desenvolvimento econômico e social nos municípios onde atua.

Para 2026, o cenário é ainda mais promissor. A Rede de Supermercados Pague Menos projeta a inauguração de três novas lojas, com expectativa de gerar aproximadamente 600 novas contratações, sendo a primeira em Indaiatuba, no mês de janeiro,. Cada nova unidade representa não apenas mais um ponto de atendimento ao consumidor, mas também a abertura de portas para quem busca estabilidade, crescimento profissional e pertencimento a uma empresa sólida e em constante evolução.

Trabalhar na Rede de Supermercados Pague Menos significa integrar uma rede supermercadista que, há mais de três décadas, aposta em um modelo de gestão voltado para pessoas. A valorização dos colaboradores é um dos pilares do negócio e se traduz em investimentos contínuos em remuneração competitiva, benefícios atrativos, oportunidades reais de crescimento interno e uma cultura organizacional forte. O Supermercados Pague Menos acredita que equipes engajadas e bem cuidadas são fundamentais para a excelência no atendimento e para a construção de relações duradouras com clientes e comunidades.

Ao longo de 2025, novas iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano foram implementadas. Um pacote de benefícios robusto, pensado para garantir qualidade de vida, segurança e bem-estar aos colaboradores. Entre os principais diferenciais estão vale-alimentação de até R$ 400,00, assistência médica e odontológica com valores acessíveis, cartão compras, empréstimo consignado, seguro de vida, vale-transporte, marmitex gratuita aos sábados e domingos, participação nos Lucros e Resultados (PLR), bônus por produtividade em alguns setores, premiação por indicação de candidatos, o “Indica aí”, além de treinamentos contínuos e programas de desenvolvimento profissional.

Outro ponto que reforça o cuidado com as pessoas é a atenção às jornadas de trabalho e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A partir de 2026, a Rede avança em ajustes importantes no funcionamento das lojas. A Loja 40, localizada na rua Treze de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, deixará de operar aos domingos a partir de 18 de janeiro. Visando mais qualidade de vida dos colaboradores, as lojas 19 e 42, em Tietê, a 20, em Boituva, e as lojas 24 e 25, em Araras, que atendem das 7h às 20h, aos domingos, passarão a funcionar das 8h às 18h, a partir de 25 de janeiro. Paralelamente, a implantação da escala 5×2 — cinco dias de trabalho e dois dias de folga —, já adotada nas unidades de Limeira e São Pedro, seguirá em expansão.

A Rede de Supermercados Pague Menos reforça a valorização da trajetória de seus profissionais por meio do Prêmio Maturidade, iniciativa que homenageia colaboradores que completam 5, 10, 20, 25, 30 e 35 anos de empresa. Mais do que celebrar o tempo de casa o prêmio reconhece o comprometimento, a dedicação contínua e a contribuição desses profissionais para a construção da cultura, dos valores e dos resultados da Rede ao longo das décadas. A homenagem é acompanhada de uma premiação especial, traduzindo de forma concreta o agradecimento da empresa e reafirmando que, no Supermercados Pague Menos, a experiência, o comprometimento e o crescimento conjunto são valorizados não apenas simbolicamente, mas também por meio de ações efetivas de reconhecimento.

Mais do que gerar empregos, a Rede de Supermercados Pague Menos busca construir carreiras e oferecer um ambiente de trabalho dinâmico, colaborativo e acolhedor. “Nosso crescimento está diretamente ligado às pessoas que constroem a nossa história todos os dias. Acreditamos que investir em gente é o caminho mais sólido para crescer de forma sustentável. Cada nova loja, cada nova contratação e cada iniciativa voltada ao desenvolvimento dos nossos colaboradores reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento das cidades onde atuamos e com a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais humano, respeitoso e cheio de oportunidades. Nosso objetivo é seguir gerando empregos, formando talentos e oferecendo condições para que cada profissional evolua junto a empresa”, afirma Sergio Biagioli, CEO do Supermercados Pague Menos.

As oportunidades de emprego na Rede são divulgadas de forma contínua por meio do site oficial (superpaguemenos.com.br/vagas/s) e do perfil institucional no LinkedIn (linkedin.com/company/paguemenos). Com expansão planejada, investimentos em pessoas e uma cultura organizacional sólida, a Rede de Supermercados Pague Menos segue reafirmando seu propósito: fazer a vida das pessoas melhor!

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 39 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m², e uma Central de Panificação, em Nova Odessa. Com mais de oito mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!