SAMAE reforça importância da atualização cadastral

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) intensificou a orientação aos clientes para que realizem a atualização de seus dados cadastrais. A recomendação é especialmente dirigida aos moradores de imóveis locados ou recém-adquiridos, grupos que mais frequentemente apresentam cadastros incompletos ou desatualizados.

A medida atende às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A partir de 2026, consumidores que não estiverem com o cadastro atualizado poderão enfrentar restrições no acesso a determinados serviços, entre eles a emissão da segunda via da conta de água. O objetivo é garantir mais segurança às informações, além de facilitar a comunicação entre a autarquia e o usuário.

Para facilitar o processo, o SAMAE disponibiliza duas modalidades de atualização: online e presencial. A atualização pode ser feita pelo site oficial, em www.samaemogiguacu.com.br, na aba de Solicitações. O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, na Rua Paula Bueno, 240, no Centro.

Para efetivar a atualização, o cliente deve apresentar contrato de locação ou contrato de compra e venda, além de escritura e/ou matrícula do imóvel.

Manter o cadastro atualizado garante mais eficiência no atendimento, além de prevenir transtornos relacionados à comunicação ou ao acesso aos serviços oferecidos pela autarquia. O órgão reforça que a colaboração dos usuários é essencial para que as adequações exigidas pela LGPD sejam implementadas de forma tranquila e segura.