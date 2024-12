Saques da poupança superam aplicações em R$ 2,93 bilhões em novembro

Os brasileiros retiraram mais da poupança do que aplicaram em novembro, resultando em uma saída líquida de R$ 2,931 bilhões, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Banco Central (BC). Durante o mês, foram aplicados R$ 340,490 bilhões na caderneta, enquanto os saques somaram R$ 343,421 bilhões. Apesar do fluxo negativo, a poupança acumulou rendimento de R$ 5,631 bilhões no período, encerrando o mês com saldo total de R$ 1,021 trilhão.

O segmento de crédito imobiliário (SBPE) registrou depósitos de R$ 294,182 bilhões e retiradas de R$ 295,552 bilhões em novembro, enquanto o crédito rural teve aplicações de R$ 46,308 bilhões e saques de R$ 47,869 bilhões. Esses resultados contribuíram para a captação líquida negativa de R$ 1,369 bilhão no SBPE e de R$ 1,561 bilhão no crédito rural.

Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, a poupança apresentou uma melhora relativa, já que em novembro de 2023 a saída líquida foi de R$ 3,305 bilhões. O resultado de novembro reflete o comportamento dos investidores em meio a um cenário de juros altos, que torna outras modalidades de aplicação financeira mais atraentes do que a poupança.

Apesar do saldo negativo, a poupança continua sendo uma das principais formas de investimento dos brasileiros, especialmente para quem busca segurança e facilidade de acesso aos recursos. Entretanto, o desempenho reforça a tendência de migração para outras opções que oferecem maior rentabilidade no atual cenário econômico.