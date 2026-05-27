Saúde realiza campanha de vacinação contra a gripe para idosos e gestantes neste sábado

A Secretaria de Saúde promove no próximo sábado, 30 de maio, mais uma ação de vacinação contra a Influenza (gripe). A campanha acontecerá das 8h às 15h em dois pontos estratégicos da cidade, sendo nas unidades do Big Bom Supermercados Bandeirantes, no Parque Cidade Nova, e Big Bom Boulevard, no Centro. O público-alvo são pessoas acima de 60 anos e gestantes, que poderão receber a dose de forma rápida e segura.

Com o lema Vacina no braço, saúde garantida!, a iniciativa reforça a importância da imunização como medida de proteção coletiva. “Essa mobilização é parte dos nossos esforços contínuos para garantir saúde e bem-estar, incentivando os indivíduos pertencentes as esses grupos prioritários específicos a participarem e se protegerem contra a doença”, comentou a enfermeira do Programa Municipal de Vacinação, Rosa Maria Pinto.

Ela informou também que as crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias não serão vacinadas nesta mobilização, porque, para este público, é necessário verificar a carteira de vacinação e considerar doses anteriores. “Além disso, a aplicação costuma ser feita na perna, especialmente em crianças menores de dois anos, o que exige uma técnica mais cuidadosa e acaba sendo inviável em locais de grande movimento”, disse.

É importante ressaltar que a vacinação infantil, assim como de idosos e gestante contra a gripe segue disponível nas 21 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, CPF e carteira de vacinação.

Dados

Apesar do esforço da Secretaria de Saúde, em Mogi Guaçu, continua baixa a procura pela vacina contra a Influenza, o que deixa população vulnerável. Na cidade, até o momento, somente 21.477 doses foram aplicadas, segundo dados lançados ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 27 de maio.

Os números mostram uma cobertura vacinal aquém do esperado entre os grupos prioritários, o que aumenta a suscetibilidade da população diante da doença. Entre os idosos com 60 anos ou mais, grupo mais exposto para as complicações da gripe, apenas 11.375 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a 39,36% da população estimada em 28.903. Já entre as gestantes, grupo formado por 1.221 mulheres nessa condição, apenas 552foram vacinadas, o que representa 45,21%.

O índice também é crítico entre as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias: das 9.899 previstas, somente 2.006 receberam a vacina, alcançando apenas 20,26% de cobertura.

Além dos prioritários, outras 7.544 doses foram aplicadas em outros grupos, como profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com comorbidades, incluindo diabetes, doenças cardíacas e respiratórias, imunossupressão e obesidade, entre outras condições.