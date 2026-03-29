Segurança viária: Vereador Luiz Zanco solicita semáforo próximo ao Samae e Posto de Saúde

A travessia de pedestres na Avenida dos Trabalhadores, nas proximidades do Posto de Saúde e do Samae, tornou-se um desafio diário para a população guaçuana. Diante dos riscos enfrentados pelos usuários dos serviços de saúde e moradores, o vereador Luiz Zanco protocolou um pedido oficial ao prefeito Rodrigo Falsetti solicitando a instalação urgente de um semáforo nos dois sentidos da via.

O local é um dos pontos de maior fluxo de pessoas na cidade, recebendo diariamente centenas de cidadãos que buscam atendimento médico, retiram medicamentos na farmácia comum ou buscam os insumos de alto custo. Segundo o parlamentar, a situação é especialmente crítica para os idosos, que encontram grandes dificuldades para atravessar tanto a Avenida dos Trabalhadores quanto a Rua Paula Bueno com segurança.

Além da sinalização semafórica, o pedido do vereador inclui a revitalização e a recolocação das faixas de pedestres no trecho. Para Zanco, a medida é essencial para organizar o trânsito, oferecer mais mobilidade aos cidadãos e reduzir drasticamente o risco de atropelamentos, trazendo tranquilidade tanto para quem circula a pé quanto para os motoristas que utilizam a região.