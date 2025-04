Sem desfile no aniversário da cidade guaçuana

O tradicional desfile civico-militar realizado todo ano na nossa cidade guaçuana foi cancelado pelo Administração do Prefeito Rodrigo Falsetti ( PSD ) a justificativa anunciada foi a gasto da organização do evento.

Nesta aniversario de 148 anos da cidade guaçuana os estudantes das diversas escolas Municipais e Estaduais não estarão presente para desfilar e apresentar para a população que sempre esta prestigiando seus filhos e amigos.

Apenas será realizado o hasteamento das bandeiras na frente da Prefeitura Municipal as 10 horas com presença confirmada do Prefeito Rodrigo Falsetti e autoridades politicas e militares e ainda a participação do Tiro de Guerra e Banda Marcial dos Ypês.