Servidores guaçuanos aprovam estado de greve em assembleia

No final da tarde desta quarta-feira, os servidores públicos municipais de Mogi Guaçu se reuniram em assembleia para deliberar sobre o descumprimento da promessa de implantação do cartão alimentação.

Durante a reunião, o presidente do SINDIÇU, Miro Sutério, fez uma explanação detalhada sobre a situação, destacando que a Prefeitura tem alegado dificuldades financeiras como justificativa para não implantar o benefício.

Diante do impasse, a assembleia aprovou por unanimidade o estado de greve, o que significa que a categoria pode paralisar as atividades a qualquer momento, caso o compromisso com o cartão alimentação não seja cumprido.

Além disso, ficou definido que o setor jurídico do sindicato irá protocolar uma ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela, para garantir judicialmente o direito dos servidores e reforçar a decisão da categoria.

O SINDIÇU reafirma que não aceitará mais adiamentos e reforça o chamado à mobilização: “Não podemos esperar mais!”

Informações e fotos : Sinduçu.