Sindicato dos metalúrgicos realiza a Festa do trabalhador 2025

O Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi Guaçu realiza nesta quinta-feira, em comemoração ao Dia 1º de Maio, a sua Grande Festa do Trabalhador 2025. O evento, que tem como principal atração a realização de um bingo voltado exclusivamente aos trabalhadores metalúrgicos sindicalizados (tanto os que estão na ativa como os aposentados) e seus familiares, é aberto a todos da categoria, bem como aos trabalhadores de outros setores e à toda a população guaçuana.

Haverá acesso gratuito para as crianças a brinquedos infláveis e também, dentro do Projeto Beleza Solidária, cortes de cabelo masculino e feminino, manicure, tranças e esmaltação, tudo de graça. A entrada é gratuita, mas está sendo solicitada aos participantes a doação de um quilo de alimento não perecível para ser encaminhado ao Fundo de Solidariedade de Mogi Guaçu. A praça de alimentação, composta por food-trucks, novamente ficará a cargo das entidades assistenciais guaçuanas.

O tradicional Bingo do Trabalhador Metalúrgico reúne este ano 40 prêmios na somatória de todas as rodadas e o destaque são as duas motos Yamaha Factor de 150 cilindradas, ambas zero quilômetro. Dentre os demais prêmios estão geladeiras, fogões a gás, TVs, Ar Condicionado, vales-compras e diversos eletrodomésticos. Os que não forem contemplados nas rodadas do bingo ainda terão chance de voltar para casa com um prêmio, uma vez que serão sorteadas cerca de 15 bicicletas no “lixão” das cartelas não contempladas.

A expectativa do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi Guaçu, Marçal Georges Damião, é que o evento deste ano tenha recorde de público. “Esta nossa Grande Festa do Trabalhador é uma forma de proporcionar um pouco de diversão ao trabalhador metalúrgico e uma forma de homenagear os trabalhadores de todas as demais, bem como toda população de nossa cidade”, ressalta, ao destacar mais uma vez a parceria com os profissionais da beleza, através do diretor executivo da Associação Nacional da Beleza, Olivano Silva.