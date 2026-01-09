sindiçu realiza assembleia dos trabalhadores e trabalhadoras do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8

Foi realizada nesta quinta-feira, na sede do SINDIÇU, assembleia dos trabalhadores e trabalhadoras do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, com ampla participação da categoria.

A assembleia foi aberta pelo presidente do SINDIÇU, Miro Sutério, que iniciou os trabalhos esclarecendo aos presentes a respeito da alegação infundada divulgada pelo Consórcio quanto à representatividade sindical do SINDIÇU. Miro explicou que houve uma tentativa do sindicato da área da saúde de questionar judicialmente essa representatividade. No entanto, após análise da petição, o Poder Judiciário reconheceu e confirmou a legitimidade do SINDIÇU como representante da categoria, encerrando definitivamente qualquer dúvida sobre o tema.

Durante a assembleia, também foram relatados e debatidos atos antissindicais praticados contra os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo pressões indevidas visando desestimular a adesão ao movimento coletivo.

Após amplo e democrático debate, a categoria deliberou, por maioria, pela continuidade do estado de greve, mantendo a mobilização como instrumento de luta para a reabertura do processo de negociação. A decisão considera, especialmente, a iminente mudança na presidência do Consórcio. No próximo dia 15, assumirá a presidência o prefeito de Estiva Gerbi, Márcio Pavan, fato que renova a expectativa de diálogo e avanços nas tratativas.

O SINDIÇU reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e seguirá atuando de forma firme, transparente e responsável na busca por soluções que valorizem a categoria.