UCAD-Assémbleia de Deus reúne mais de 800 crianças em evento com louvor e oração em Mogi Guaçu

Realizado no último dia 15, o UCAD (União dos Crianças da Assembléia de Deus), Ministério Madureira, de Mogi Guaçu, reuniu cerca de 800 crianças no templo localizado à rua Arthur Nogueira, no Jardim da Lagoa.

A festividade é anual e teve o seu ponto alto nos momentos de louvor e adoração, em especial por conta da presença do “Grupo Crianças Amiguinhos de Jesus”, além dos familiares, parentes e lideranças evangélicas da A.D.

Grupos Infantis pertencentes às Congregações das Assembléias de Deus de cidades da região também estavam presentes e abrilhantaram ainda mais o evento festivo.

A decoração da Igreja ficou a cargo das irmãs Michele dos Santos Castro e Ariane Resende, e Rildo Balões, que ganharam muitos elogios de todos os presentes, especialmente pela temática fraterna e cristã, com o objetivo de proporcionar uma alegre convivência entre todos e remeter à necessidade de proteção dos pequenos e pequenas, da importância da família e da presença de Jesus em nosso meio.

O UCAD teve a organização das irmãs Dayane Rodrigues, Gislaine Santos, Giovana Soares, e contou com o apoio irrestrito dos integrantes do campo da Igreja AD Brás – e do seu Pastor Presidente Josué Santos.