Vereador Luis Zanco em busca de recursos para Mogi Guaçu

No ultimo dia ( 15 ) o Vereador Luis Zanco esteve em uma audiência na cidade de Ribeirão Preto com o Deputado Federal e Presidente Nacional do MDB Baleia Rossi.

Na audiencia foi acompanhado de diversas lideranças politicas da cidade guaçuana e ainda do Prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito Major Tckumantel.

O Deputado ouviu as diversas demandas apresentadas para a cidade e se comprometeu a se empenhar para a liberação dos recursos para os projetos .

Para o Vereador Luis Zanco ” o encontro foi positivo e foi demonstrado pelo Deputado uma grande vontade e esforço em continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade”.

O trabalho para ajudar sempre o nosso município não para e sempre contar com a ajuda do Deputado Baleia Rossi com a liberação de verbas para cidade é importante para o Município finalizou Luis Zanco.