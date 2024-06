Vereador Zanco exige da SOU a retomada imediata da linha Guaçu-Martinho Prado-Conchal

O vereador Luís Zanco da Farmácia voltou a cobrar a SOU (Sistema de Ônibus Urbano) a retomada urgente do transporte de passageiros entre Mogi Guaçu e a cidade de Conchal. A linha tem itinerário que passa também no distrito de Martinho Prado Júnior.

A linha entre Mogi Guaçu e Conchal foi suspensa há cerca de 10 dias por decisão da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que notificou a Fênix, antiga permissionária do transporte coletivo no Guaçu, que operava a linha de forma irregular.

“Desde então, os passageiros que utilizavam a linha até Conchal, desde Mogi Guaçu, ou mesmo desde de Martinho Prado, foram prejudicados e nada foi feito até então em favor deles”, afirmou o vereador.

De acordo com Zanco, um grupo de 20 pessoas o procurou para relatar o impasse o total descaso da Fenix, que simplesmente deixou de operar e não deu satisfação alguma para a população.

“E sem falar na total insensibilidade da gestão do transporte urbano e suburbano, por parte do poder público, para com a população de Mogi Guaçu e Martinho Prado”, observou. “Passaram passou pano na Fenix”, advertiu.

Conforme Zanco, um ofício será encaminhado ao diretor de tecnologia da SOU, Fábio Bortolato, para que os serviços sejam regularizados imediatamente. “O transporte de passageiros do Guaçu-Martinho Prado a Conchal tem que voltar JÁ”, destacou Zanco.