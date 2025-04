Vereador Zanco lidera força-tarefa contra o Pedágio no Guaçu

Um dos mais combativos opositores à instalação de praças de pedágio nos limites do município de Mogi Guaçu, o vereador Luís Zanco da Farmácia, líder parlamentar e político da Zona Sul, fezpronunciamento contundente na sessão da Câmara do dia , 17, conclamou os agentes públicos, políticos, sociais e cidadãos para que impeçam a decisão do Governo do Estado de ampliar a cobrança nas rodovias paulistas da Baixa Mogiana. Luís o, que lidera uma Força-Tarefa contra os pedágios no Guaçu, já disponibiliza o seu gabinete parlamentar, além da sua influência política junto a deputados e autoridades de outros Poderes, para demover o governador contra o que considera uma atitude insensata e injusta do ponto de vista social e econômico. De acordo com estudos feitos pela equipe de Zanco, o impacto de duas outras praças de pedágio nos limites do município de Mogi Guaçu pode aumentar a carestia dos alimentos em mais de 20%, em especial dos produtos que são destaque em nossa região, como tomate, frangos, ovos, café, laranja, carne bovina e outros processados pela agroindústria. “Estamos fortalecendo essa Força-Tarefa contra a atitude intempestiva do governador Tarcísio, que está dando um tiro nos pés e acertando o bolso da população, se levar adiante essa loucura de implantar nada menos do que 37 praças de pedágio em todo o estado”, afirmou Zanco. “O governador tem que ter consciência dos impactos altíssimos no custos de produção, e também nos preços dos alimentos, para toda a nossa região, que é uma das mais importantes do nosso Estado em termos de Agronegócio. Portanto, vai na contramão do que realmente precisamos em termos de ações e investimentos”, comentou ao Portal Guaçuano.