“Vini Jr. vai brilhar”Luís Zanco Neto projeta o Hexa e aponta rivais de peso

O vereador e ex-presidente da Câmara de Mogi Guaçu, Luís Zanco Neto, compartilhou suas expectativas para o Mundial. Otimista, Zanco acredita que a Seleção Brasileira possui o potencial necessário para levantar a taça, mas precisará superar a concorrência direta de três gigantes: França, Alemanha e Argentina.

Além da força coletiva, o vereador aposta em um protagonista individual: Vinícius Júnior. Para Zanco, o craque será o grande destaque brasileiro, brilhando intensamente nesta edição da Copa do Mundo.