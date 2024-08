Voepass suspende vendas de passagens após acidente com voo 2283

A Voepass Linhas Aéreas decidiu suspender, até o dia 31 de agosto, a venda de passagens para voos com destino ou partida nos aeroportos de Fortaleza e Natal, após a queda do turboélice ATR 72-500 em Vinhedo, São Paulo, no último dia 9, que resultou na morte de 62 pessoas. A medida, segundo a empresa, foi adotada em decorrência da reorganização da malha por contingenciamento, o que também tem causado atrasos e cancelamentos de voos em várias rotas.

No site da Voepass, as vendas de bilhetes para viagens entre Fortaleza, Natal, Fernando de Noronha e Juazeiro do Norte estão bloqueadas até o final de agosto, com algumas operações retomando apenas em 1º de setembro. Além disso, a empresa suspendeu todos os voos que interligam o arquipélago de Fernando de Noronha a Fortaleza e Natal desde o dia 12 de agosto, mantendo apenas as rotas diárias entre Recife e Fernando de Noronha, que priorizam passageiros da parceira comercial Latam.

Desde o acidente com o voo 2283, a Voepass vem enfrentando um aumento nas reclamações de clientes, principalmente em plataformas de defesa do consumidor, como o Reclame Aqui. Muitos consumidores relatam dificuldades para obter o reembolso integral das passagens ou para serem realocados em outros voos. As queixas sobre cancelamentos de voos pela própria companhia também cresceram, refletindo a insatisfação com a resposta da empresa aos impactos do acidente.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por fiscalizar as operações aéreas no Brasil, informou que está monitorando as reclamações registradas em seus canais de atendimento e na plataforma Consumidor.gov. Na última sexta-feira (16), representantes da Anac se reuniram com a Voepass para discutir as medidas necessárias para garantir a normalidade das operações e assegurar os direitos dos passageiros afetados pelas recentes mudanças.