Volta às aulas: Sesi-SP oferece Educação de Jovens e Adultos gratuita, mais rápida e profissionalizante com o Senai-SP

Para uma jornada educacional adaptada e enriquecedora àqueles que não conseguiram concluir a Educação Básica no tempo habitual, as unidades de Campinas e Mogi Guaçu, do SESI-SP, estão com as inscrições abertas e gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos e Profissionalizante (Campinas), presentes em 36 escolas da instituição no estado de São Paulo. Os interessados podem se matricular exclusivamente no site do SESI-SP – https://inscricaonovaeja.sesisp.org.br/ , até o dia 8 de fevereiro, para ingresso na turma que se iniciará em 9 de fevereiro.

Um dos diferenciais da EJA e da EJA Profissionalizante é o Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita os conhecimentos formais e informais dos estudantes, permitindo a redução do tempo necessário para a conclusão do curso. Além de toda a estrutura e conteúdo de estudos, os alunos matriculados terão acesso livre a todas as instalações de lazer, atividade física e a Academia Sesi-SP (mediante vaga), existentes nos 51 Centros de Atividades (CATs) em todo o estado.

A Educação de Jovens e Adultos do Sesi abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6° ao 9° ano) e o Ensino Médio (do 1° ao 3º ano), enquanto a EJA Profissionalizante, em parceria com o SENAI-SP, conforme disponibilidade e procura oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa: Operador de Logística, Desenhista de Moda, Construtor de Alvenaria, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista de Automóveis, Costureiro Sob Medida, Eletricista Instalador Predial, Controlador e Programador de Produção, Pintor Imobiliário, Auxiliar de Produção, Inspetor de Qualidade, Padeiro, Desenhista Técnico de Edificações, Armador de Estruturas de Concreto Armado, Vidraceiro, Carpinteiro de Formas, Instalador Hidráulico de Edificações (a depender da disponibilidade da unidade).

“Dados do IBGE mostram que quase 49% dos brasileiros com mais de 25 anos não concluíram o ensino médio; em São Paulo, esse índice ainda chega a 43%, o que evidencia o impacto direto sobre adultos trabalhadores que precisam conciliar estudo, trabalho e família. Esse cenário reforça a necessidade de repensar a Educação de Jovens e Adultos e apostar na integração entre educação básica e qualificação profissional. No SESI‑SP, a EJA é voltada a quem busca transformar sua trajetória, com o Reconhecimento de Saberes, que pode reduzir o tempo de estudos, e a possibilidade de qualificação profissional com certificação do SENAI‑SP”, explica Juliana Prezia, Supervisora Técnica Educacional do SESI São Paulo.

“A integração da EJA com a educação profissional do SENAI‑SP permite que o estudante conclua a educação básica ao mesmo tempo em que se qualifica para o mercado de trabalho, sem ampliar o tempo total de formação. Em até 12 meses, é possível obter certificação em cursos alinhados às demandas reais da indústria e dos serviços. Essa proposta valoriza a trajetória de cada aluno e amplia suas oportunidades de emprego, renda e mobilidade social”, afirma Denis Mathias Bicudo, Supervisor de Operações do SENAI‑SP.

Nos dois programas, o tempo para conclusão é de até 12 meses, variando de acordo com as competências reconhecidas e a autonomia de cada aluno. Em ambos, a organização curricular prevê 80% da carga horária de encontros não presenciais mediados por tecnologia, e 20% de encontros presenciais. A idade mínima para ingresso no Ensino Fundamental Anos Finais é de 15 anos; já o Ensino Médio, a partir dos 18 anos de idade. Dando prioridade aos trabalhadores da indústria, o SESI-SP busca atender ao maior número possível de indivíduos ligados a esse setor.

A EJA e EJA profissionalizante foi criada para oferecer maior flexibilidade àqueles que buscam melhorar as suas vidas com base nos estudos. Por isso, desde 2024, quando o programa foi iniciado e até o presente momento, já conta com cerca de 5 mil concluintes. “A Nova EJA veio de encontro com a minha necessidade. “As oportunidades foram aparecendo por conta dos estudos e do conhecimento que eu tive ao longo da EJA”, comenta César Augusto Teixeira, ex-aluno do SESI no município de Guarulhos.

SEJA PRO+ Trabalho e Emprego

Para incentivar que alguns alunos, prioritariamente entre 18 e 29 anos concluam o Ensino Médio e se qualifiquem em um dos cursos oferecidos pelo SENAI-SP, o programa conta com o apoio do SEJA PRO+ Trabalho e Emprego, iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI), do Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que juntos oferecerão um auxílio financeiro aos estudantes. No total serão 8 mil alunos beneficiados, que poderão se matricular em uma das 36 unidades do SESI-SP que oferecem a Educação de Jovens e Adultos. A iniciativa é oferecida em Campinas.

Serviço:

EJA SESI-SP e SENAI-SP

Inscrições até 08 de fevereiro no site do SESI-SP (www.sesisp.org.br)

Campinas

Telefone: (19) 3772-4168 | WhatsApp: (19) 98401-0016

Horário de atendimento: das 12h30 às 21h30 – de segunda a sexta-feira

Mogi Guaçu

WhatsApp (19) 99501-7127