Após sucesso, Reder Circus retoma apresentações em Campinas para curta temporada de férias

Com a aprovação do público de Campinas e região, o Reder Circus retoma as apresentações amanhã, 3 de janeiro, no estacionamento do Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, para curta temporada de férias.

Batizado de Abracadabra, o espetáculo reúne música, artes circenses e muita tecnologia. Uma orquestra acompanha todos os números ao vivo. O picadeiro, próximo à plateia, permite maior interatividade entre os artistas e o público. A tecnologia audiovisual, que inclui um megatelão de 100 m², garante uma experiência única. São dez toneladas de cenários iluminados por 250 refletores de luzes coloridas que encantam os espectadores.

As sessões acontecem de quinta a domingo (quintas e sextas às 20h e sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h). Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 (referente à meia-entrada do Setor Bronze) e podem ser adquiridos nas bilheterias do circo ou no site www.sympla.com.br/redercircus. Informações: (19) 99605-0576 (telefone ou WhatsApp).

Sobre o espetáculo

Abracadabra significa, em várias línguas, “o poder de sua palavra”. Muito dinâmico, o espetáculo tem, como principal novidade, o número do pêndulo, que tira o fôlego da plateia ao exigir grande equilíbrio nos movimentos arriscados feitos pelo acrobata.

O show ainda traz artistas de talentos diversos e de várias partes do mundo, como os acrobatas da família Romero (especialista em báscula e maca russa); o paradista peruano Juan Puente; os malabaristas equatorianos Palma Diaz, que apresentam os icários (jogos de malabares com os pés); os chilenos no pêndulo duplo; os cinco motoqueiros – entre eles, duas mulheres – no “Globo da Vida” e os perigosamente charmosos Animágicos – réplicas de animais em tamanho real, que ganham vida quando os irmãos cantores Camila e Pablo Braunna interpretam a música “Ciclo Sem Fim”, trilha do filme “O Rei Leão”.

O corpo de baile, com 30 bailarinos, apresenta coreografias de canções clássicas e de sucessos atuais, todas impregnadas na memória afetiva, encorajando o público a cantar junto, formando um imenso coral.

O Reder Circus tem pouco mais de um ano (foi criado em 27 de julho de 2018) e, desde então, a trupe apresentou-se em Nova Iguaçu (abrangendo 11 cidades da Baixada Fluminense), na Barra da Tijuca (bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro), em Niterói e em Campos dos Goytacazes (RJ) e em Santo André (SP). Todas com sucesso de público e crítica.

Estrutura

O Reder Circus é imponente não somente por aliar as artes circense e musical à tecnologia audiovisual, mas também por sua forma de montagem. Em vez de uma, são três lonas, para receber o público com glamour.

A primeira tenda protege o público do sol, do vento ou da chuva. A segunda abriga um lounge criativamente decorado, com piso de madeira e mesas de ferro para que as pessoas possam saborear as guloseimas – cachorro-quente, pastel, churros, algodão-doce, batata frita, pipoca – vendidas em kombidinhas (food trucks no chassi de tradicionais Kombis, da Volkswagen). A terceira tenda é o teatro climatizado. Há sanitários masculino e feminino e ampla acessibilidade.

Serviço:

Reder Circus – Abracadabra

Local: Parque D. Pedro Shopping – Campinas (Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra)

Horários: de quinta a domingo (quintas e sextas às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h).

Ingressos: a partir de R$ 30,00 referentes à meia-entrada* do Setor Bronze.

Setores:

Diamante (Camarote Palco) – R$ 250,00

Ouro (Cadeira VIP Central) – R$ 100,00

Prata (Cadeira VIP Lateral) – R$ 80,00

Bronze (Cadeira Lateral) – R$ 60,00

*Meia-entrada: Válida para crianças menores de 12 anos, estudantes, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. Necessária apresentação da identificação na entrada.

Vendas: nas bilheterias e no site www.sympla.com.br/redercircus

Informações: (19) 99605-0576 (telefone ou WhatsApp)