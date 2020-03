Aula inaugural do curso de Medicina abre ano letivo da “Franco Montoro”

A aula inaugural do curso de Medicina abriu o ano letivo de 2020 da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” na manhã desta segunda-feira, dia 17, com apresentação de aula magna pelo professor doutor Antonio Carlos de Lima Pompeo, médico guaçuano, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Academia Paulista de Medicina.

O diretor administrativo Márcio Antonio Ferreira deu boas vindas à primeira turma de 60 alunos, que terão seis anos de estudos em período integral pela frente. A primeira aula contou com a presença de professores do curso, médicos, familiares dos estudantes e convidados de diversos setores da área da saúde.

No uso da palavra, o prefeito Walter Caveanha e o deputado estadual Antonio de Barros Munhoz enfatizaram a importância da conquista da Faculdade de Medicina para Mogi Guaçu e região. Antonio Carlos de Lima Pompeo destacou aos futuros médicos o compromisso e a responsabilidade intrínsecos ao exercício da carreira.

Cidadão guaçuano, o palestrante possui pós-graduações no exterior, com experiências nos EUA e na Argentina e diversos outros países. É professor de Medicina na USP e na Universidade do ABC e autor de vários livros. Ele doou o exemplar de um deles, intitulado “Meus tempos no Guaçu”, ao acervo da nova Biblioteca Acadêmica da “Franco Montoro”.

Ao final da palestra, os alunos receberam, do cirurgião e coordenador do curso, Joaquim Fernando Martins Rua, um exemplar do Código de Ética do CRM (Conselho Regional de Medicina) e a entrega simbólica dos jalecos que serão fornecidos pela Faculdade segundo a tradição dos cursos de Medicina. Antonio Carlos de Lima Pompeu recebeu uma placa de agradecimento por sua participação na aula inaugural.

A solenidade contou com a presença da primeira dama Maria Amélia Franco de Oliveira Caveanha, diretora acadêmica Renata Mauri e do assessor educacional João Paulo Barbosa, do vice-prefeito Daniel Rossi, do presidente da FEG (Fundação Educacional Guaçuana), entidade mantenedora da “Franco Montoro”, Cláudio Henrique Bueno Martini, do diretor da Santa Casa, Aldomir Arenghi, o superintendente do Samae, Elias Fernandes de Carvalho, e secretários municipais e os vereadores Luciano Firmino Vieira, vice-presidente da Câmara Municipal, Francisco Inácio Magela e Thomaz de Oliveira Caveanha. O ex-prefeito Hélio Miachon Bueno também prestigiou a aula inaugural da Faculdade de Medicina.

Ao final, marcando a inauguração do novo curso, Walter Caveanha, Márcio Antonio Ferreira e a aluna Adrielle Vaz de Oliveira plantaram um muda de ipê verde, árvore símbolo da Medicina.