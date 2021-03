CEGEP: Professor João Pansani assume direção-geral do Centro de Educação Profissional

O professor João Francisco Fantinato Pansani, de 71 anos, é o novo diretor-geral do Centro Guaçuano de Educação Profissional “Governador Mário Covas”, o CEGEP.

Pansani trabalhou no SESI por 36 anos – 16 deles como diretor do Centro de Atividades do SESI Mogi Guaçu, com abrangência em 25 cidades. É licenciado em Ciências da Natureza e Biologia, tem habilitação em matemática e em ciências e é professor c rsado da rede pública de ensino.

“Acreditamos muito na qualificação e experiência do professor João Pansani para a missão de seguir resgatando a força e o protagonismo do CEGEP na formação técnica e profissional de jovens e adultos guaçuanos”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti, responsável pela escolha do novo diretor. “Queremos devolver o vigor e a autossuficiência da escola, que é um orgulho para nossa cidade”.

O CEGEP está com matrículas abertas, prorrogadas para até 15 de fevereiro, para cursos técnicos nas áreas de administração, alimentos, edificações, eletrônica, imagem pessoal, logística, meio ambiente, recursos humanos e segurança do trabalho.

Mais Informações estão disponíveis pelos telefones (19) 3851-8585 e 3818-3030.