Claudiney Batista conquista ouro no lançamento de disco nas Paralimpíadas de Paris 2024

O Brasil brilhou nas primeiras horas desta segunda-feira (2) nas Paralimpíadas de Paris 2024, com Claudiney Batista garantindo a medalha de ouro no lançamento de disco F56. O atleta brasileiro superou seu próprio recorde, alcançando a marca de 46,86 metros, consagrando-se como tricampeão paralímpico na modalidade.

Crédito da Imagem: Reprodução/CPB

Claudiney iniciou sua performance com grande intensidade. No segundo lançamento, o atleta já havia superado o recorde que estabeleceu em Tóquio 2020, anotando 46,45 metros, superando os 45,59 metros do recorde anterior. No entanto, foi no quinto lançamento que ele atingiu a marca que assegurou sua vitória. O indiano Yogesh Kathuniya ficou com a prata ao alcançar 42,22 metros, enquanto o grego Konstantinos Tzounis levou o bronze com 41,32 metros.

Essa vitória representa a terceira medalha de ouro na carreira de Claudiney Batista, que já havia conquistado o lugar mais alto do pódio nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 e Tóquio 2020. Além disso, Claudiney também tem em seu currículo uma medalha de prata conquistada em Londres 2012, consolidando sua posição como um dos grandes nomes do atletismo paralímpico mundial.

O caminho de Claudiney no esporte começou após um grave acidente de moto em 2005, que resultou na amputação total de sua perna direita. Antes do acidente, ele era atleta de halterofilismo, mas foi rapidamente atraído para o atletismo paralímpico no mesmo ano. Desde então, ele vem escrevendo uma história de superação e vitórias, com seu nome agora firmemente gravado na história do esporte paralímpico.