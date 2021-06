Como aumentar o score de análise de crédito?

Uma das perguntas que mais ronda a cabeça do consumidor é de como ele pode aumentar o seu score nos bancos de consulta. Segundo Boa Vista SCPC, uma das principais formas de manter um bom score está no Cadastro Positivo, que pode ajudar o consumidor a conseguir crédito com mais facilidade, e com as melhores taxas de juros e condições de pagamento.

“O Cadastro Positivo é um banco de dados que recebe todas as informações sobre pagamentos do consumidor brasileiro. Antigamente eram registrados apenas os consumidores inadimplentes, mas com o novo sistema o bom pagador também é reconhecido através de seu comportamento de compra”, conta a coordenadora da Boa Vista SCPC da ACIL, Adriana Gouvêa.

Para tanto, hoje são repassados os informativos de bancos, financeiras, telecomunicações e, em breve, os dados do varejo e serviços como água e energia elétrica também irão compor a base de dados do Cadastro Positivo. Portanto, ao manter as suas contas em dia, o consumidor irá construir um histórico de maior segurança para as análises de crédito.

Composição do score

De acordo com a Boa Vista SCPC, são várias as informações que constroem o score do consumidor. Assim como as contas pagas em dia, também entram as atrasadas; registros de débito em seu nome; pedidos de crédito como financiamentos e crediários em lojas; sua relação com instituições financeiras, entre outras condições.

Melhorando o score

A pessoa que deseja aumentar o seu score precisa estar atenta a todos os fatores. Deve-se evitar muitos pedidos de cartões de crédito, assim como a quantidade de solicitações de empréstimos em financeiras, pois tudo isso é considerado no momento de construir a pontuação.

“Um ponto importante e que muitos consumidores desconhecem é que a quantia de contas registradas em seu nome também influencia em seu score. Uma pessoa que é boa pagadora, mas não possui muitas contas associadas, pode ter seu score baixo, pois com isso não há comprovações de seu histórico de pagamento”, explica Adriana.

De acordo com a Boa Vista SCPC, são nestes casos que o Cadastro Positivo atua, pois esta pessoa pode não possuir muitas contas, mas realiza os pagamentos básicos como de água e luz em dia.

A importância de abastecer o Cadastro Positivo

Sabendo que o Cadastro Positivo é benéfico para consumidor e empresário, já que traz uma avaliação de crédito mais justa e segura, é extremamente importante que as empresas façam o abastecimento e atualização de todas as informações relacionadas ao consumo.

É importante ressaltar que são utilizados apenas informações como: datas de vencimento e de pagamento de faturas ou parcelas, além dos valores pagos. Dados como saldo em conta corrente, extrato bancário, poupança ou investimentos e detalhes de compras feitas com cartões de crédito não compõem o Cadastro Positivo, e nem mesmo são enviadas aos Gestores de Banco de Dados (GBD), como a Boa Vista SCPC.

Como enviar informações

O próprio consumidor pode abastecer o banco de dados do Cadastro Positivo da Boa Vista SCPC com informações próprias, como endereço e telefone. Para isso, basta acessar www.consumidorpositivo.com.br e manter seu cadastro atualizado sempre que houver alguma mudança.

Já o empresário deve abastecer o banco de dados e para isso é só acessar o site www.boavistaservicos.com.br/fontes, clicar em “Seja uma Fonte” e seguir os Procedimentos. Caso haja dúvidas, entrar em contato com a coordenadora da Boa Vista SCPC da ACIL, através do e-mail scpc@acillimeira.com.br ou telefone (19) 3404-4929.

“Feito o envio de documentos, a própria Boa Vista entrará em contato com a empresa para organização de um layout de envio das informações dos clientes, pois o abastecimento é feito apenas digitalmente”, ressalta Adriana.

Após a homologação deste layout, os dados do consumidor serão enviados e atualizados a cada 10 dias, que é o prazo previsto em Lei.

Válido ressaltar que o descumprimento do abastecimento ocasionar em penalizações e sanções impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, caso o consumidor se sinta prejudicado pela falta de informações. O envio destes dados não gera nenhum tipo de custo para o empresário.