Confira o que abre hoje dia 27 na cidade de Mogi Guaçu

Mogi Guaçu segue à risca o que determina o Plano São Paulo aos municípios enquadrados na fase 2 (laranja). Por isso, os serviços aptos a funcionar nesta fase, que são comércio, shoppings, imobiliárias, concessionárias e escritórios, podem abrir de terça a sexta-feira.

Os comércios não essenciais funcionam das 12h às 18h, enquanto que os shoppings permanecem abertos das 13h às 19h. Os supermercados, hipermercados, padarias e açougues podem funcionar normalmente, por serem serviços essenciais, mas pelo novo decreto da Prefeitura, estes na segunda-feira deverão permanecer fechados, impreterivelmente.

Os supermercados deverão proibir a entrada de crianças menores de 12 anos.

As lanchonetes, os restaurantes, os bares e os comércios que vende bebidas (beers) estão autorizados a trabalhar nas modalidades drive thru, delivery (entrega) e retirada de segunda-feira a domingo, não autorizado o consumo no local, evitando ainda aglomeração ao redor dos pontos comerciais.

As autoescolas são indicadas como comércio em geral, devendo seguir as determinações do protocolo do DETRAN/SP, que pode ser acessado pelo site do próprio órgão Estadual (www.detran.sp.gov.br).

Vale lembrar que todos os estabelecimentos devem adotar medidas rígidas de limpeza do ambiente e higienização frequente das superfícies de toques, como balcões, máquinas de cartões, telefones e uso de tapetes umedecidos com cloro ou água sanitária na entrada dos estabelecimentos e outros.

O distanciamento físico deve ser feito e o estabelecimento deve realizar o controle de acesso com orientação visível da capacidade de atendimento, distribuição de senhas e bloqueio, uma vez atingido o limite máximo de pessoas no estabelecimento.

Na segunda-feira todos esses setores deverão permanecer fechados. As igrejas também estão sendo orientadas a não realizarem atividades religiosas de maneira presencial.

Caso o morador queira fazer denúncias a respeito do funcionamento do comércio e de aglomerações, este deve ligar na GCM pelo telefone 153, ou na ouvidoria do SUS pelo telefone 3811-7276. As fiscalizações serão mantidas enquanto as regras sanitárias permanecerem em vigor em Mogi Guaçu.