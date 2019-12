Confira os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confira a programação dos grandes lançamentos das Telonas do Cineflix do Buriti Shopping no centro de Mogi Guaçu.A programação vai do período de 19/12/2019 a 25/12/2019 .

MALÉVOLA – DONA DO MAL (D) (DUBLADO) (MALEFICENT:MISTRESS OF EVIL) Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JOACHIM RONNING, Duração: 01:51:00h, com: ANGELINA JOLIE, ELLE FANNING, MICHELLE PFEIFFER.

Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem.

SALA 3

19/12/2019 – Quinta-Feira: 13:20h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 13:20h

21/12/2019 – Sábado: 13:20h

22/12/2019 – Domingo: 13:20h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 13:20h

SALA 5

19/12/2019 – Quinta-Feira: 13:50h – 16:30h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 13:50h – 16:30h

21/12/2019 – Sábado: 13:50h – 16:30h

22/12/2019 – Domingo: 13:50h – 16:30h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 13:50h – 16:30h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 16:30h

STAR WARS – ASCENSÃO SKYWALKER (D) (DUBLADO) (STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: J.J. ABRAMS, Duração: 02:35:00h, com: DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC .

A Lucasfilm e o diretor J.J. Abrams unem forças mais uma vez para levar os espectadores em uma jornada épica por uma galáxia muito, muito distante com Star Wars: A Ascensão Skywalker, a eletrizante conclusão da inspiradora saga Skywalker, onde novas lendas nascerão e a batalha final pela liberdade ainda está por vir.

SALA 1

19/12/2019 – Quinta-Feira: 00:05h

SALA 2

19/12/2019 – Quinta-Feira: 16:05h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 16:05h

21/12/2019 – Sábado: 16:05h

22/12/2019 – Domingo: 16:05h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 16:05h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 16:05h

SALA 3

19/12/2019 – Quinta-Feira: 18:45h – 21:40h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 18:45h – 21:40h

21/12/2019 – Sábado: 18:45h – 21:40h

22/12/2019 – Domingo: 18:45h – 21:40h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 18:45h – 21:40h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 18:55h – 21:50h

STAR WARS – ASCENSÃO SKYWALKER (L) (LEGENDADO) (STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: J.J. ABRAMS, Duração: 02:35:00h, com: DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC.

SALA 1

19/12/2019 – Quinta-Feira: 20:30h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 20:30h

21/12/2019 – Sábado: 20:30h

22/12/2019 – Domingo: 20:30h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 20:30h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 20:30h

SALA 2

19/12/2019 – Quinta-Feira: 00:05h – 22:15h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 22:15h

21/12/2019 – Sábado: 22:15h

22/12/2019 – Domingo: 22:15h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 22:15h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 22:15h

STAR WARS – ASCENSÃO SKYWALKER 3D (D) (DUBLADO) (STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: J.J. ABRAMS, Duração: 02:35:00h, com: DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC.

SALA 2

19/12/2019 – Quinta-Feira: 13:00h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 13:00h

21/12/2019 – Sábado: 13:00h

22/12/2019 – Domingo: 13:00h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 13:00h

SALA 3

19/12/2019 – Quinta-Feira: 15:50h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 15:50h

21/12/2019 – Sábado: 15:50h

22/12/2019 – Domingo: 15:50h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 15:50h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 16:00h

STAR WARS – ASCENSÃO SKYWALKER 3D (L) (LEGENDADO) (STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: J.J. ABRAMS, Duração: 02:35:00h, com: DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC

SALA 2

19/12/2019 – Quinta-Feira: 19:10h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 19:10h

21/12/2019 – Sábado: 19:10h

22/12/2019 – Domingo: 19:10h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 19:10h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 19:10h

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR (D) (DUBLADO) (LAST CHRISTMAS) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: PAUL FEIG, Duração: 01:43:00h, com: EMILIA CLARKE, HENRY GOLDING, MICHELLE YEOH

Kate (Emilia Clarke) é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Ela trabalha como elfo em uma loja temática de natal o ano todo. Quando ela conhece Tom (Henry Golding), o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu.

SALA 5

19/12/2019 – Quinta-Feira: 21:35h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 21:35h

21/12/2019 – Sábado: 21:35h

22/12/2019 – Domingo: 21:35h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 21:35h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 21:35h

MAIS QUE VENCEDORES (D) (DUBLADO) (OVERCOMER) Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: ALEX KENDRICK, Duração: 02:04:00h, com: ALEX KENDRICK, BEN DAVIES, SHARI RIGBY

John Harrison (Alex Kendrick) é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corridores, o que acaba o unindo com uma inusitada

SALA 5

19/12/2019 – Quinta-Feira: 19:00h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 19:00h

21/12/2019 – Sábado: 19:00h

22/12/2019 – Domingo: 19:00h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 19:00h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 19:00h

ENTRE FACAS E SEGREDOS (D) (DUBLADO) (KNIVES OUT) Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: RIAN JOHNSON, Duração: 02:10:00h, com: DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS, ANA DE ARMAS JAMIE LEE CURTIS, MICHAEL SHANNON DON JOHNSON, TONI COLLETTE, LAKEITH STANFIELD.

Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

SALA 4

19/12/2019 – Quinta-Feira: 21:50h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 21:50h

21/12/2019 – Sábado: 21:50h

22/12/2019 – Domingo: 21:50h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 21:50h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 21:50h

CRIME SEM SAÍDA (D) (DUBLADO) (21 BRIDGES) Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: BRIAN KIRK, Duração: 01:40:00h, com: CHADWICK BOSEMAN, SIENNA MILLER, KEITH DAVID .

Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.

SALA 4

19/12/2019 – Quinta-Feira: 19:40h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 19:40h

21/12/2019 – Sábado: 19:40h

22/12/2019 – Domingo: 19:40h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 19:40h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 19:40h

PLAYMOBIL :O FILME (DUB) (DUBLADO) (PLAYMOBIL : THE MOVIE) Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: LINO DISLAVO, Duração: 01:40:00h, com: DANIEL RADCLIFFE, JIM GAFFIGAN,

Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que ele desaparece misteriosamente dentro do universo mágico dos Playmobil. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho, como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um androide.

SALA 4

19/12/2019 – Quinta-Feira: 13:10h – 15:20h – 17:30h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 13:10h – 15:20h – 17:30h

21/12/2019 – Sábado: 13:10h – 15:20h – 17:30h

22/12/2019 – Domingo: 13:10h – 15:20h – 17:30h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 13:10h – 15:20h – 17:30h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 17:30h

BRINCANDO COM FOGO (DUB) (DUBLADO) (PLAYING WITH FIRE) Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: ANDY FOCKMAN, Duração: 01:36:00h, com: JOHN CENA, KEEGAN-MICHAEL KEY, JOHN LEGUIZAMO.

Uma equipe de bombeiros encontra um desafio à altura quando tentam resgatar três crianças indisciplinadas.

SALA 1

19/12/2019 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:10h – 18:20h

20/12/2019 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:10h – 18:20h

21/12/2019 – Sábado: 14:00h – 16:10h – 18:20h

22/12/2019 – Domingo: 14:00h – 16:10h – 18:20h

23/12/2019 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:10h – 18:20h

25/12/2019 – Quarta-Feira: 16:10h – 18:20h