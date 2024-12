Confira os lançamentos do Cineflix

Confira a programação de filmes das telonas do Cineflix do Buriti Shopping na nossa cidade de mogi Guaçu. Período: 12/12/2024 à 18/12/2024 10/12/2024.



OPERAÇÃO NATAL (D) (DUBLADO) (RED ONE)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jake Kasdan, Duração: 02:04:00h, com: Dwayne Johnson, Chris Evans, Kiernan Shipka

SALA 4

12/12/2024 – Quinta-Feira: 16:50h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 16:50h

14/12/2024 – Sábado: 16:50h

15/12/2024 – Domingo: 16:50h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 16:50h

17/12/2024 – Terça-Feira: 16:50h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 16:50h

AINDA ESTOU AQUI (IDIOMA ORIGINAL) (AINDA ESTOU AQUI)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Walter Salles, Duração: 02:16:00h, com: Fernanda Torres,Selton Mello, Fernanda Montenegro.

SALA 5

12/12/2024 – Quinta-Feira: 18:45h – 21:35h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 18:45h – 21:35h

14/12/2024 – Sábado: 18:45h – 21:35h

15/12/2024 – Domingo: 18:45h – 21:35h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 18:45h – 21:35h

17/12/2024 – Terça-Feira: 16:30h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 22:00h

ARCA DE NOÉ (IDIOMA ORIGINAL) (ARCA DE NOÉ)

Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Sérgio Machado, Alois Di Leo, Duração: 01:35:00h.

SALA 5

12/12/2024 – Quinta-Feira: 14:05h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 14:05h

14/12/2024 – Sábado: 14:05h

15/12/2024 – Domingo: 14:05h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 14:05h

17/12/2024 – Terça-Feira: 14:05h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 14:50h

MOANA 2 (D) (DUBLADO) (MOANA 2)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: David G. Derrick Jr., Duração: 01:40:00h.

SALA 2

12/12/2024 – Quinta-Feira: 16:20h – 18:30h – 20:40h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 16:20h – 18:30h – 20:40h

14/12/2024 – Sábado: 16:20h – 18:30h – 20:40h

15/12/2024 – Domingo: 16:20h – 18:30h – 20:40h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 16:20h – 18:30h – 20:40h

17/12/2024 – Terça-Feira: 16:20h

SALA 3

12/12/2024 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:20h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:20h

14/12/2024 – Sábado: 15:00h – 17:10h – 19:20h

15/12/2024 – Domingo: 15:00h – 17:10h – 19:20h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:20h

17/12/2024 – Terça-Feira: 15:00h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:20h

SALA 4

12/12/2024 – Quinta-Feira: 14:30h – 19:40h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 14:30h – 19:40h

14/12/2024 – Sábado: 14:30h – 19:40h

15/12/2024 – Domingo: 14:30h – 19:40h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 14:30h – 19:40h

17/12/2024 – Terça-Feira: 14:30h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 14:30h – 19:40h

MOANA 2 3D (D) (DUBLADO) (MOANA 2)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: David G. Derrick Jr., Duração: 01:40:00h.

SALA 2

12/12/2024 – Quinta-Feira: 14:10h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 14:10h

14/12/2024 – Sábado: 14:10h

15/12/2024 – Domingo: 14:10h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 14:10h

17/12/2024 – Terça-Feira: 14:10h

INEXPLICÁVEL (IDIOMA ORIGINAL) (INEXPLICÁVEL)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Fabricio Bittar, Duração: 01:56:00h, com: Letícia Spiller,

Eriberto Leão, André Ramiro

SALA 5

12/12/2024 – Quinta-Feira: 16:15h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 16:15h

14/12/2024 – Sábado: 16:15h

15/12/2024 – Domingo: 16:15h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 16:15h

MUFASA: O REI LEÃO (D) (DUBLADO) (MUFASA: THE LION KING)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Barry Jenkins, Duração: 02:00:00h, com: .

SALA 2

18/12/2024 – Quarta-Feira: 16:30h – 19:00h – 21:30h

SALA 5

18/12/2024 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:30h

MUFASA: O REI LEÃO 3D (D) (DUBLADO) (MUFASA: THE LION KING)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Barry Jenkins, Duração: 02:00:00h, com: .

SALA 2

18/12/2024 – Quarta-Feira: 14:00h

KRAVEN: O CAÇADOR (D) (DUBLADO) (KRAVEN THE HUNTER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: J.C. Chandor, Duração: 02:06:00h, com: Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger.

SALA 1

12/12/2024 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

14/12/2024 – Sábado: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

15/12/2024 – Domingo: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

17/12/2024 – Terça-Feira: 14:00h – 16:40h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

KRAVEN: O CAÇADOR (L) (LEGENDADO) (KRAVEN THE HUNTER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: J.C. Chandor, Duração: 02:06:00h, com: Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger.

SALA 3

12/12/2024 – Quinta-Feira: 21:30h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 21:30h

14/12/2024 – Sábado: 21:30h

15/12/2024 – Domingo: 21:30h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 21:30h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 21:30h

A SUBSTÂNCIA (D) (DUBLADO) (THE SUBSTANCE)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Coralie Fargeat, Duração: 02:20:00h, com: Dennis Quaid, Margaret Qualley, Demi Moore.



SALA 4

12/12/2024 – Quinta-Feira: 21:50h

13/12/2024 – Sexta-Feira: 21:50h

14/12/2024 – Sábado: 21:50h

15/12/2024 – Domingo: 21:50h

16/12/2024 – Segunda-Feira: 21:50h

18/12/2024 – Quarta-Feira: 21:50h