Cooperativa Veiling cultiva a valorização do amor incondicional no Valentine´s Day

Todos os segmentos envolvidos com flores foram orientados pelo Comitê Estratégico do Ibraflor – Instituto Nacional de Floricultura – do qual a Cooperativa Veiling de Holambra faz parte, a criar campanhas alusivas ao Valentine´s Day com o mote “relações que importam”. Cada cooperativa, associação ou empresa do setor poderá criar individualmente as suas campanhas de acordo com este conceito. Em uma época conturbada, quando a pandemia obrigou o distanciamento das pessoas, a proposta é repensar a significância dos relacionamentos e criar um momento para a demonstração do amor e da amizade com as pessoas que realmente são importantes para cada um.

A partir de 2021 o Valentine´s Day entra para o calendário oficial de datas comemorativas para o setor da floricultura nacional. Seguindo países europeus, latino-americanos e os Estados Unidos que comemoram a data como o “Dia do Amor e da Amizade”, no Brasil, o dia 14 de fevereiro será consolidado pelas homenagens às pessoas que são importantes nos relacionamentos, sejam amigos, parentes, vizinhos, colega de trabalho ou qualquer um que mereça ser lembrado com amor e carinho.

A Cooperativa Veiling Holambra, que conta com cerca de 400 produtores de flores e plantas ornamentais associados, abraçou a causa, criou a sua campanha e já iniciou a divulgação de banners e vídeos em suas redes sociais e nos pontos de venda. “Cultive o amor no Valentine’s Day”, “O presente que mais faz sentido é aquele que faz sentir”, “Quando as palavras não são suficientes, as flores dizem tudo”, “Para florescer o amor no Valentine’s Day”, são algumas das mensagens das peças promocionais que trazem também fotos de pessoas de diferentes idades e perfis, recebendo ou presenteando com flores.

“Vamos desenvolver, nesta data, campanhas que promovam as manifestações de afeto e de carinho. Afinal, a essência de um presente está nas sensações que ele provoca, tanto em quem o dá quanto em quem o recebe. As flores expressam, em sentimentos, aquilo que as palavras nunca vão conseguir dizer. Para o Valentine’s Day, as campanhas da Cooperativa vão incentivar a celebração do amor como um todo, despertando sorrisos nos amigos e em todas as pessoas que mais importam para cada um”, explica a gerente de Marketing da Cooperativa Veiling Holambra, Thamara D´Angieri.