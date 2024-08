Crescimento dos Microempreendedores Individuais (MEIs)

De acordo com o estudo Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de microempreendedores individuais (MEIs) cresceu 11,45% em relação a 2021, totalizando um aumento de 1,5 milhão de trabalhadores. Apesar do crescimento absoluto, a participação dos MEIs na população ocupada formal caiu de 19,1% em 2021 para 18,8% em 2022. Isso se deve ao fato de que o aumento no número de MEIs foi superado pelo crescimento geral da ocupação formal no país.

O estudo revela que, em 2022, o número de MEIs ativos chegou a 14,6 milhões, com uma notável expansão no grupo de microempreendedores que são também empregadores. O número de MEIs que possuíam ao menos um funcionário saltou de 104,1 mil para 133,8 mil no período. Além disso, a adesão ao MEI tem sido predominantemente recente, com 69,4% dos MEIs ativos registrados nos últimos cinco anos e quase 50% tendo se filiado nos últimos três anos.

A pesquisa indica que 1,7 milhão dos novos MEIs em 2022 vieram de desligamentos prévios de empregos formais, com 60,7% desses trabalhadores tendo sido demitidos involuntariamente. Outro dado relevante é o aumento na conciliação de atividades, com 2,5 milhões de MEIs exercendo suas atividades de forma concomitante com vínculos empregatícios, representando 17,3% dos MEIs ativos.

Além disso, 28,4% dos MEIs ativos estavam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com 2,1 milhões recebendo benefícios do Auxílio Brasil/Bolsa Família. O setor de Serviços foi o mais representativo entre os MEIs, seguido pelo Comércio e pela Construção. Geograficamente, São Paulo lidera com 27,4% do total de MEIs, enquanto o Rio de Janeiro e Minas Gerais vêm a seguir. O Rio de Janeiro apresenta a maior proporção de ocupados formais como MEIs, enquanto o Acre, Maranhão e Amapá possuem as menores taxas.