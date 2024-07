Evento interativo Disney+ chega ao Iguatemi Campinas

Do dia 28 de junho ao dia 28 de julho, o Iguatemi é palco do universo lúdico de maior alcance da história. O empreendimento recebe um evento itinerante do Disney+, que transporta clientes e visitantes para um espaço divertido, com ativações interativas e emocionantes, direcionadas para a família toda.

Com a participação de algumas das marcas mais queridas da cultura pop, como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Stare ESPN, a ação promete uma jornada inesquecível para quem passar pelo 3º piso do shopping. Durante a experiência, que dura em média 40 minutos, os participantes podem se envolver em diversas atividades inspiradas em suas franquias favoritas. De desafios de reflexos a experiências de velocidade e tecnologia, cada atração foi cuidadosamente planejada para proporcionar momentos únicos, com toda a emoção que só o Disney+ é capaz de proporcionar.

“Estamos muito felizes com este evento, que é repleto de diversão e interação. Nosso compromisso é proporcionar experiências únicas sendo referência em lazer e estamos reafirmando isso com essa ação incrível com o Disney+”, comenta Lívia Moufarrej Abdalla, gerente de marketing do empreendimento.

Entre as atividades em destaque estão as experiências temáticas das sete marcas presentes no Disney+. Na atividade de Star Wars – The Mandalorian, os visitantes podem testar suas habilidades de mira acertando as bolinhas flutuantes. Para os apaixonados por atividades físicas, a ESPN oferece três simuladores de jogos esportivos inspirados nas principais ligas, garantindo muito movimento e diversão. A National Geographic, com a atividade de Sem Limites, desafia reflexos, força e velocidade em três atividades emocionantes; enquanto a Pixar, com o filme Elementos, guia os objetos através de uma ponte de molas até o final do percurso de encontro aos personagens.

Para os amantes da Marvel, com a atividade inspirada em Loki é possível tirar uma foto com a réplica da coroa do Presidente Loki, além de oferecer um desafiador jogo de viagem no tempo. Já na área de Disney, representada pelo filme Wish, há outra atração encantadora, onde é possível equilibrar e levar as “bolhas de desejos” até os recipientes sobre a bancada do Rei Magnífico. Por fim, a Star convida os visitantes a entrarem no universo de Grey’s Anatomy e a participarem de uma “cirurgia” inusitada, evitando tocar as pinças nas laterais das “incisões”.

Experiência Disney+

Quando: de 28 de junho a 28 de julho de 2024

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h – domingo, das 12h às 20h

Reserva: por meio do aplicativo Iguatemi ONE

Capacidade: até 40 pessoas por sessão

Local: 3º piso

Entrada gratuita