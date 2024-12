Felipe Massa é segundo em Interlagos e conquista o vice-campeonato da Stock Car

Credito: Rodrigo Guimarães.

Uma corridaça em Interlagos encerrou a temporada 2024 da Stock Car. Felipe Massa, piloto do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, terminou em segundo lugar na prova, foi man of the race (piloto que soma mais pontos no fim de semana), conquistou o vice-campeonato e foi decisivo para que a equipe TMG se sagrasse campeã.

Massa largou em sexto, logo nos primeiros metros ganhou duas posições, mais uma na estratégia de box, voltando à frente de Gabriel Casagrande e, por fim, ultrapassou Felipe Baptista no S do Senna para chegar em segundo na corrida e também na temporada.

“Muito feliz pelo trabalho que a gente fez neste fim de semana na pista e também ao longo do ano todo, com o desenvolvimento do carro. Fomos man of race em três etapas, incluindo essa. Parabéns à TMG, campeã por equipes. Sempre confiei 100% nesse time, então foi uma temporada incrível, com o trabalho muito bem feito”, disse Massa, que somou 885 pontos, 41 a menos que o campeão.

A Stock Car volta a acelerar agora em maio de 2025.