Festival de Férias terá espetáculos infantis diários, de 10 a 17 de janeiro

O Teatro Oficina do Estudante, localizado no Shopping Iguatemi, em Campinas, realiza o “Festival de Férias 2021”, à partir do próximo domingo, dia 10. Com programação diária até o dia 17 de janeiro, o Festival contará com espetáculos infantis todos os dias, às 15h, com ingressos por R$ 40,00, já à venda no site www.ingressorapido.com.br e na bilheteria do teatro. Informações pelo telefone (19) 3543-2450.

O Festival de férias terá os espetáculos O Menino Maluquinho – Oficial (dias 10 e 17), A Pequena Sereia (dia 11), Pinóquio (dia 12), O Sítio do PicaPau Amarelo em: o Circo de Cavalinhos (dia 13), O Mágico de Oz (dia 14), Chapeuzinho Vermelho em: Uma surpresa para o Lobo (dia 15) e Os Três Porquinhos (dia 16). Os espetáculos são assinados pela Cia Arte & Manhas.

Sobre os espetáculos

O Menino Maluquinho – Oficial

Nesta adaptação original da Cia Arte & Manhas da obra de Ziraldo, pode-se conhecer mais a fundo “o menino que tinha vento nos pés e o olho maior que a barriga”. Junto com seus amigos Julieta e Bocão, Maluquinho está passando por uma nova situação envolvendo seus pais. Com a ajuda da avó querida e dos amigos inseparáveis, Maluquinho mostra que a teoria dos lados, criada por ele, vai fazer toda a diferença.

“Procuramos, nesta montagem, mostrar as relações familiares do Menino Maluquinho e de como é possível lidar com estas questões, dentro do universo infantil. Criamos uma história original, tendo como base o primeiro livro de Ziraldo que deu vida ao Maluquinho. Pretendemos, com esta história, aproximar pais e filhos ainda mais”, explica o diretor do espetáculo, Leonardo Cassano.



O brincar e a inocência estão presentes no espetáculo. “Nesta história, fugimos do contemporâneo no que se refere a tecnologia. Queremos resgatar as brincadeiras com os amigos sem o uso de eletrônicos, valorizar o olho no olho e reforçar as relações”. A montagem tem a chancela da Ziraldo Produções. Conta com trilha sonora composta especialmente para a peça, figurinos produzidos de forma artesanal e um cenário que remete a década de 80, época de lançamento do livro. Apresentações nos dias 10 e 17 de janeiro (domingos), às 15h.

A Pequena Sereia

Inspirado no clássico conto de Hans Christian Andersen, o espetáculo, que encanta gerações, também é uma adaptação feita pela Cia Arte & Manhas. Trata-se da história da pequena sereia Ariel, que vive nos oceanos, e um dia, ao subir à superfície se apaixona por um humano. O encanto de Ariel por um príncipe humano representa uma grande afronta para o seu pai, que sempre a alertou sobre os perigos da vida fora das águas e sobre as destruições da natureza provocadas pelo homem.

A partir deste amor platônico, surge uma arriscada aventura e uma prova de fogo com a rainha do mar, Úrsula, uma bruxa que promete transformar Ariel em humana em troca de sua linda voz. As peripécias da pequena sereia são acompanhadas pelos animados e atrapalhados amigos que vivem no mar.



“Procuramos dar o fator de encantamento ao imaginário infantil, com elementos fiéis ao clássico e soluções cênicas que tornam a peça especial, como o trono móvel de Ariel, os tentáculos da Úrsula e um grande cenário que remete ao fundo do mar”, conta Leonardo Cassano, diretor do espetáculo. A peça conta com trilha sonora original, especialmente composta para a montagem, com assinatura de Rafael Pio, além de figurinos incríveis, produzidos de forma artesanal. Apresentação na segunda-feira, dia 11 de janeiro, às 15h.

Pinóquio

Inspirado na obra clássica italiana, a peça conta a trajetória de Gepeto e seu boneco, em diversas fases. A montagem mescla atores, bonecos e teatro de sombra, mostrando a história do boneco de madeira que se vê em um universo fantástico, com muitos desafios. Ele precisa se salvar da terrível baleia e se livrar de um maluco – e um tanto quanto malvado – dono de circo. As aventuras são embaladas por trilha sonora especialmente composta para a montagem e cenários que remetem ao interior da casa de Gepeto, passando pelo circo e pelo fundo do mar, que mescla o universo embaixo d´água com o teatro de sombras. Apresentação dia 12 de janeiro terça-feira, às 15h.

O Sítio do PicaPau Amarelo em: o Circo de Cavalinhos

Desta obra de Monteiro Lobato, a Cia Arte & Manhas buscou uma adaptação que trouxesse, para as novas gerações, um mundo fantástico de descobertas e sensações, com o resgate da cultura brasileira. ‘” Circo de Cavalinhos”, publicado originalmente em 1921, conta a história da boneca de pano Emília, que resolve ter, no sítio, um ‘Círculo de Escavalinhos”, conforme o vocabulário dela.

A ajuda dos amigos Pedrinho, Narizinho, Visconde, Nastácia e, claro, Dona Benta, é fundamental para que o sonho se torne realidade. Trata-se de um espetáculo para todas as idades e gerações. A trilha sonora foi composta especialmente para a montagem e os figurinos e os cenários são artesanais. Apresentação dia 13 de janeiro, quarta-feira, às 15h.

O Mágico de Oz

Baseado no clássico do norte-americano Frank Baum, o espetáculo conta a fantástica história de Dorothy, que tem sua casa levada por um furação até o incrível mundo de Oz. Junto com o inseparável cãozinho Totó, a garota segue pelo caminho dos tijolos amarelos na tentativa de voltar para casa.

Nesta trajetória, ela conhece novos e bons amigos, como o Espantalho, que deseja ter um cérebro, o Homem de Lata, que almeja um coração, e um Leão, que sonha em ser corajoso. A montagem é da Cia Arte & Manhas, com direção de Leonardo Cassano. Os figurinos são fiéis ao clássico. A trilha sonora é assinada por Rafael Pio e, a adaptação de texto, por Tamires Faustino. Apresentação no dia 14 de janeiro (quinta-feira), às 15h

Chapeuzinho Vermelho em: Uma surpresa para o Lobo

Espetáculo inspirado na obra de Charles Perrault, conta a história de Chapéu, uma garota que usa um capuz vermelho para visitar a sua avó, que mora perto da floresta. Ela vive sendo perseguida por um lobo. Apostando na interatividade com a plateia, a montagem da Cia Arte & Manhas coloca as crianças no palco com voz ativa no andamento da peça. Mais de 50 mil pessoas já assistiram ao espetáculo desde a estreia, em 2012.

Para o produtor da companhia, Leonardo Cassano, com isso, as crianças conseguem estimular o senso crítico e opinativo: “Buscamos estimular as crianças a refletirem sobre a história, provocando-as com elementos diferentes do clássico para que, em seguida, entremos de fato na história. Com isso, a plateia, até então apenas passiva, se torna parte integrante do espetáculo”, diz. A Apresentação será no dia 15 de janeiro, sexta-feira, às 15h.

Os três porquinhos

Nesta adaptação da Cia Arte & Manhas, os três porquinhos recebem algumas valiosas moedas da mãe deles para comprar materiais e construir a própria casa. Foi uma alegria danada, pois, a partir de então, todos teriam um cantinho para chamar de seu. Mas eis que, na hora da construção, alguns materiais não chegaram e foi aí que começou a confusão.

A tradicional história ainda guarda inovações, como um lobo que não é tão malvado e assustador, além de ter um ponto frágil e que é o fio condutor da história: o pânico que possui de porquinhos. Ele não pode ver nenhum que já sai em disparada e, desta forma, a confusão quase sempre já está armada. A interação com a plateia, marca da Cia de Campinas Arte & Manhas, também está presente, fazendo com que as crianças ajudem os porquinhos a construir as casinhas tão sonhadas. Os cenários são artesanais e a trilha sonora foi especialmente composta para a peça. Os figurinos caprichados são parte do encantamento que a peça promete ao público infantil. Apresentação no dia 16 de janeiro, sábado, às 15h

SERVIÇO

Festival de Férias

Data: de 10 a 17 de janeiro de 2021

Horário: às 15 h

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: livre

Local: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

3º piso do Shopping Iguatemi Campinas

End: Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Serviço

Janeiro 2021 – programação

Teatro Oficina do Estudante – Shopping Iguatemi Campinas

08 de janeiro – sexta-feira

21h – Cleber Rosa – “Um pobre na quarentena”

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Classificação etária: Livre

09 de janeiro – sábado

21h – Guetto

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Classificação etária: 14 anos

10 de janeiro – domingo

15h -O menino maluquinho

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária – Livre

19h – Fábio Vital “Ele Quer Casar Ela Só Quer Sexo”

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e INGRESSOS: R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: 16 anos

11 de janeiro – segunda-feira

15h – A pequena sereia

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária – Livre

21h – 4 amigos

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50,00) meia

Classificação etária: 16

12 de janeiro – terça-feira

15h – Pinóquio

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: Livre

19h (sessão extra) – 4 amigos

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50,00) meia

Classificação etária: 16

21h – 4 amigos

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50,00) meia

Classificação etária: 16

13 de janeiro – quarta-feira

15h – O Sítio do PicaPau Amarelo em: o Circo de Cavalinhos

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: Livre

19h (sessão extra) – 4 amigos

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50,00) meia

Classificação etária: 16

21h – 4 amigos

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50,00) meia

Classificação etária: 16

14 de janeiro – quinta-feira

15h – Mágico de Oz

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: Livre

21h – Bee Gees Away

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: Livre

15 de janeiro – sexta-feira

15h – Chapeuzinho Vermelho em: uma Surpresa para o Lobo

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: Livre

21h – Cleber Rosa – “Um pobre na quarentena”

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Classificação etária: Livre

16 de janeiro – sábado

15h – Os Três Porquinhos

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: Livre

21h – Afonso Padilha “Fase de Teste”

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária:16

17 de janeiro – domingo

15h – O menino maluquinho

Ingressos: R$ 40,00

Classificação etária: Livre

19h – Afonso Padilha “Fase de Teste”

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária:16 anos

21 de janeiro – quinta-feira

21h- Abba Majestat

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: Livre