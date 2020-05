Governo do Estado lança Poupatempo Digital

O Governo do Estado anunciou que a partir desta quinta-feira, dia 7, estará disponível o Poupatempo Digital. O aplicativo terá versões Android e IOS e, para quem já utilizava os serviços do site, o login e a senha permanecerão os mesmos.

Já para quem acessar pela primeira vez, será feito o “LoginSP“, que é um autenticador para que o cidadão tenha nome de usuário e senha únicos para acessar serviços oferecidos digitalmente pelo estado.

No total, 60 serviços estarão disponíveis, com destaque para a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), liberação do acesso ao seguro desemprego e a disponibilização da carteira de trabalho digital.

Vale lembrar que o Poupatempo está fechado por conta do decreto publicado pelo Governo do Estado com medidas preventivas à pandemia do novo coronavírus desde o dia 24 de março.

Os 23 serviços exclusivos do aplicativo são:

Detran.SP: segunda via da CNH, renovação da CNH, CNH definitiva, certidão de prontuário, consulta de pontos, consulta de multas, pesquisa de débitos de veículos de terceiros, multas de veículos, situação do licenciamento, licenciamento (CRLV), indicação de condutor, consulta de centro de formação de condutor (CFC), consulta de empresa credenciada de vistoria (ECV), consulta de peças usadas, autenticidade de certidões e o acompanhamento da emissão de segunda via de CNH.

IIRGD: Acompanhamento da emissão de RG.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e Intermediação de Mão-de-Obra (IMO).

Secretaria da Fazenda e Planejamento: Consulta de IPVA.

CDHU: Acordo

Cetesb: Qualidade do Ar.