Lei DEAC deixa de ser um sonho e vira realidade pela persistência do Vereador luis Zanco da Farmácia

A Lei Diária Especial para Atividade Delegada (DEAC) da guarda municipal foi o assunto discutido com o poder executivo da nossa cidade. graças ao trabalho dos vereadores Luis Zanco da Farmácia e Amarai Pezão. Essa medida permite que guardas municipais atuem em horários de folga, reforçando a segurança no município.

O projeto começou no Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEG). Durante uma reunião recente, o prefeito em exercício, Major Tckumantel, decidiu que as diárias para as duas forças de segurança seriam equivalentes, em linha com melhorias já implementadas na segurança, como o sistema de videomonitoramento.

Após uma votação anterior que não passou, os vereadores Zanco e Pezão, junto com o prefeito, conseguiram um consenso sobre o projeto, que agora será enviado para apreciação da Câmara Municipal. A participação da população e das forças policiais será crucial para sua aprovação, considerando a resistência de alguns vereadores.

O projeto poderá ser apreciado em regime de urgência se obter oito assinaturas nesta segunda feira.